В Хабаровском крае за сутки выпала месячная норма снега

В минувший понедельник Хабаровский край оказался во власти мощного циклона, пришедшего со стороны Китая. Сначала непогода охватила юг региона, а затем распространилась и на центральные районы. По информации синоптиков, за сутки в некоторых местах выпала почти месячная норма снега.

"На востоке в некоторых поселках Советско-Гаванского и Ванинского районов выпало 20-30 миллиметров снега, что составило 80-100 процентов месячной нормы", - рассказали ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

В южных районах выпало до 80 процентов месячной нормы. В Хабаровске - 70 процентов, высота снежного покрова здесь составляет 23 сантиметра.

Вчера в краевом центре бушевала сильная метель, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Город оказался скован пробками. Дорожники не успевали расчищать улицы, машины буксовали на подъемах, создавая заторы. На нескольких трассах ограничили проезд для пассажирских автобусов, а шесть самолетов, летевших в Хабаровск, отправили на запасные аэродромы.

Сейчас циклон покинул территорию края. В Хабаровске распогодилось, коммунальщики приступили к расчистке дворов и тротуаров.