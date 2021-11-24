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24.11.2021 16:36
Рубрика: Дороги

На мосту через Волгу на трассе М-12 началась надвижка пролетных строений

Текст: Евгений Гайва
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

На будущей трассе М-12 в Татарстане началась надвижка первой металлоконструкции моста через реку Волгу, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В "Автодоре" рассказали о строительстве трассы М-12

Конструкция весом 560 тонн. Процесс займет почти сутки.

По плану, рабочие надвинут металлическую основу на 63 метра с левого берега на правый. Надвижка происходит со скоростью в среднем по 2,8 метра в час. Мост через Волгу длиной 3,3 км станет самым протяженным на трассе.

Параллельно на реке Оке собирают металлоконструкции пролетных строений для дальнейшего монтажа. Вантовый мост длиной 1,3 км соединит владимирский и нижегородский берега реки. На реке Суре продолжаются подготовительные работы для возведения моста длиной 926 метров.

Работы идут на всех этапах будущей М-12. На объекте задействовано более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники, уточнили в госкомпании.