Незаконная торговля запрещенной рыбой переместилась в интернет

На Байкале официально закончился сезон омулевого нереста. Пятый год добыча этого байкальского эндемика остается под запретом. А уж в пору, когда омуль идет метать икру, его и вовсе охраняют, словно королевскую особу.

Рыбоохрана, полиция, Роспотребнадзор - все выходят на войну с браконьерами. С двух беспилотников следили за проходом косяков в труднодоступных участках. Кроме того, съемка с воздуха обеспечивала доказательную базу для уголовных дел.

В итоге браконьерского омуля в этом году изъяли всего 506 килограммов. Втрое меньше прошлогоднего. "Мы все больше нарушений пресекаем в превентивном порядке, до того, как омуль вообще успевают выловить", - пояснил начальник отдела госконтроля охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Александр Ежов.

Во многом этому помогло техническое перевооружение рыбоохраны. "В нынешнем сезоне, - рассказал Ежов, - Мы организовали пять патрульных групп на скоростных катерах на самом Байкале, и такие же патрули на реках. Так что браконьеры просто не решались выходить на открытую воду".

Не последнюю роль сыграли и штрафы. За один "хвост" приходится платить уже не 250 рублей, как раньше, а почти 3,5 тысячи.

Но появились новые проблемы. В этом году не зафиксировано ни одного случая продажи байкальского омуля через торговые точки. Незаконная торговля с прилавков и из багажников переместилась в интернет. Инспекторам рыбоохраны приходится патрулировать теперь не только байкальские просторы, но и вылавливать объявления о продаже омуля в интернете. И передавать сведения о них в полицию.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".