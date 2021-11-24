Вильфанд предупредил о резких перепадах температур в ряде регионов РФ

Очень изменчивая погода ожидает некоторые регионы России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Прежде всего ученый выделил юг Западной Сибири: Томскую, Новосибирскую, Омскую области. Здесь пока температура близка к климатической норме - ночью -5…-10, днем -2…-7. Но уже 26 ноября ночные температуры составят -16…-21 градус, дневные будут до -11…-16 градусов. "Будет очень резкое похолодание на 9-12 градусов", - цитирует ТАСС метеоролога.

При этом регионы Приволжского федерального округа наоборот ожидает резкое потепление. "Сейчас здесь холодная погода, заметные морозы, но температура заметно повысится 26 числа", - отметил Вильфанд. По ночам прогнозируется -4…+1, днем будет -2…+2 градуса.

Ранее сообщалось, что в Якутию пришли аномальные морозы. В понедельник было зарегистрировано -45 градусов, а некоторых районах еще ниже. В республике говорят, что это рекордно низкие показатели для ноября.