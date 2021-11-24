Куриная ферма юного предпринимателя из Махачкалы выросла за год на треть

- Вот моя Курляндия, - гордо показывает свои владения Ибрагим. - Пойдемте, я вас познакомлю. Сейчас у меня почти двести кур. Есть и утки. Я очень их люблю, мне нравится проводить с ними время, наблюдать за их поведением и взаимоотношениями друг с другом. Я кормлю курочек дважды в день, а они за это уже кормят меня.

Куриная ферма расположена в Махачкале, прямо на огороженном участке за частным домом юного бизнесмена. Родители Ибрагима, Шамиль и Зайтунат, гордятся успехами сына, а старшая сестра Амина помогает в развитии бизнеса - ведет аккаунт в соцсетях, принимает заказы.

- Он с детства у нас серьезный. И бизнес придумал сам. Однажды попросил на день рождения не дарить ему подарки. "Мне деньги нужны, буду копить". Так за три года скопил на первую партию кур, - рассказывает Зайтунат.

Первые куры породы Ломан Браун были приобретены в Курляндию несколько лет назад. На закупку трехмесячных цыплят ушло тогда 13 500 рублей. А через несколько месяцев в курятнике стали появляться яйца. Увидев, что дело пошло, Магомедовы приобрели еще партию птиц.

- Сейчас я собираю не меньше 100 яиц в день. В месяц около трех тысяч получается. Всю информацию я записываю, веду бухгалтерию. Вот у меня заявок на яйца уже больше, чем самих яиц. Буду расширять производство, - серьезно говорит Ибрагим.

Так, можно прикинуть. Стоимость одного яйца 10 рублей. Лоток - 300. В день получается около тысячи рублей дохода. В месяц - 30 тысяч. Конечно, это пока не чистая прибыль, на корм уходит процентов десять. Но Ибрагим старается тратить по минимуму.

- Я все посчитал: если кур у меня будет в десять раз больше, то и прибыль увеличится. Конечно, с таким хозяйством одному не справиться. Что ж, сотрудников найму, буду зарплату им платить.