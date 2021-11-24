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24.11.2021 15:26
Рубрика: Общество

В нацпарке в КБР на видео попал дикий леопард

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба ИЭГТ РАН Фото: Пресс-служба ИЭГТ РАН
Фото: Пресс-служба ИЭГТ РАН

Ученые при помощи фотоловушек смогли снять на видео дикого леопарда, который поселился в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Огромная кошка шла по горной дороге на охраняемой территории, вероятно, обходя свои владения. Как сообщили в пресс-службе института экологии горных территорий РАН, специалисты не ожидали увидеть дикую особь, ведь популяция переднеазиатского леопарда находится на грани исчезновения.

Фото: Сочинский национальный парк
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- В начале ноября 2021 года с территории национального парка "Приэльбрусье" поступила информация об обнаружении следов крупной кошки, размером не менее десяти сантиметров в длину. Вблизи места обнаружения следов специалистами института экологии горных территорий РАН совместно с инспекторами национального парка были оперативно установлены фотоловушки и на днях получены фото леопарда, идущего по горной дороге, - рассказали в пресс-службе нацпарка.

Сейчас на Северном Кавказе действует программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда - животных содержат в специализированном центре в Сочи, а когда они полностью готовы, специалисты отпускают их в дикую природу. Однако, изучив рисунок на шкуре леопарда, эксперты пришли к выводу, что эта особь дикая. Рисунок не совпал ни с одним из "пятнистых паспортов" питомцев сочинского центра.

По мнению специалистов, дикого леопарда могли привлечь на эту территорию самки. Ошейник одной из них по кличке Волна как раз обнаружили в этом районе Кабардино-Балкарии. В Северной Осетии же живет самка Агура.

Ученые планируют и дальше изучать записи с фотоловушек, чтобы установить, какую территорию выбрал для своего обитания дикий леопард.

Как ранее сообщала "РГ", следы леопарда обнаружили в нацпарке "Приэльбрусье". Изначально ученые предположили, что они принадлежат самке Волне, которую выпустили в дикую природу на территории Северной Осетии.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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