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22.11.2021 16:53
Рубрика: Общество

В нацпарке "Приэльбрусье" нашли следы леопарда

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: Пресс-служба ИПЭЭ РАН Фото: Пресс-служба ИПЭЭ РАН
Фото: Пресс-служба ИПЭЭ РАН

Сотрудники национального парка Приэльбрусье обнаружили на свежевыпавшем снегу следы леопарда.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
В Центре восстановления леопарда в Сочи родились два котенка

Как сообщили в пресс-службе Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, эти следы могут принадлежать самке переднеазиатского леопарда Волне, которую выпустили на волю в Северной Осетии. Животных отпускали в 2018 и 2020 годах в рамках программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда.

- Следы леопарда хорошо сохранились ко времени осмотра территории. Место их обнаружения приходится на склон одного из обширных ущелий, примыкающих к Баксанскому, покрытый хвойным лесом, выше переходящий в субальпийские луга, - рассказали в ИПЭЭ РАН.

Следы заметили на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Здесь обитают кабаны и туры, на которых леопард может охотиться. Рядом с местом ученые установили фотоловушки - в надежде увидеть леопарда в ближайшем будущем.

В институте уточнили, что дикая кошка использует этот участок регулярно - в прошлом году недалеко отсюда также были найдены следы крупного кошачьего.

Фото: iStock
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- Достигнута предварительная договоренность с руководством национального парка "Приэльбрусье" о более тесном сотрудничестве с Проектом восстановления леопарда на Кавказе (в лице ИЭГТ РАН), в частности в целях мониторинга переднеазиатского леопарда, - сообщили в пресс-службе института.

Ошейник Волны в сентябре 2020 года также нашли в Кабардино-Балкарии. Вероятно, хищница освоила и хорошо изучила этот участок.

На данный момент в Центре восстановления леопарда в Сочи обитают 15 особей переднеазиатского леопарда. Из них десять взрослых и пятеро котят, родившихся в Центре за последние два года. Пятеро леопардов проходят программу подготовки к выпуску в дикую природу. После успешной сдачи экзаменов они будут отпущены в естественную среду обитания в 2022 году.

Всего за время существования Центра в дикую природу выпустили 10 леопардов, шесть из которых прекрасно адаптировались и уже четыре-пять лет живут в природе.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария СКФО Северная Осетия

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