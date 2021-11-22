В нацпарке "Приэльбрусье" нашли следы леопарда

Сотрудники национального парка Приэльбрусье обнаружили на свежевыпавшем снегу следы леопарда.

Как сообщили в пресс-службе Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, эти следы могут принадлежать самке переднеазиатского леопарда Волне, которую выпустили на волю в Северной Осетии. Животных отпускали в 2018 и 2020 годах в рамках программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда.

- Следы леопарда хорошо сохранились ко времени осмотра территории. Место их обнаружения приходится на склон одного из обширных ущелий, примыкающих к Баксанскому, покрытый хвойным лесом, выше переходящий в субальпийские луга, - рассказали в ИПЭЭ РАН.

Следы заметили на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Здесь обитают кабаны и туры, на которых леопард может охотиться. Рядом с местом ученые установили фотоловушки - в надежде увидеть леопарда в ближайшем будущем.

В институте уточнили, что дикая кошка использует этот участок регулярно - в прошлом году недалеко отсюда также были найдены следы крупного кошачьего.

- Достигнута предварительная договоренность с руководством национального парка "Приэльбрусье" о более тесном сотрудничестве с Проектом восстановления леопарда на Кавказе (в лице ИЭГТ РАН), в частности в целях мониторинга переднеазиатского леопарда, - сообщили в пресс-службе института.

Ошейник Волны в сентябре 2020 года также нашли в Кабардино-Балкарии. Вероятно, хищница освоила и хорошо изучила этот участок.

На данный момент в Центре восстановления леопарда в Сочи обитают 15 особей переднеазиатского леопарда. Из них десять взрослых и пятеро котят, родившихся в Центре за последние два года. Пятеро леопардов проходят программу подготовки к выпуску в дикую природу. После успешной сдачи экзаменов они будут отпущены в естественную среду обитания в 2022 году.

Всего за время существования Центра в дикую природу выпустили 10 леопардов, шесть из которых прекрасно адаптировались и уже четыре-пять лет живут в природе.