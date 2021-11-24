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24.11.2021 10:37
Рубрика: Власть

Для юго-восточного обхода Симферополя изымут 177 участков и 58 домов

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Крым № 266(8617)
Крымские власти приняли окончательное решение о маршруте прокладки объездной дороги от "Тавриды" к Южному берегу Крыма: она пройдет через центр села Заречного вдоль Аянского водохранилища. Под изъятие попадут 177 земельных участков и 58 домов. Цифры не окончательные, поскольку некоторые граждане не успели поставить недвижимость на кадастровый учет. Это решение вызвало общественный резонанс, свои права люди намерены отстаивать в судах и в прокуратуре.
Сейчас окрестности Аянского водохранилища используются для пеших, конных прогулок и тренировок парапланеристов. Фото: Мария Орлова/РГ Сейчас окрестности Аянского водохранилища используются для пеших, конных прогулок и тренировок парапланеристов. Фото: Мария Орлова/РГ
Сейчас окрестности Аянского водохранилища используются для пеших, конных прогулок и тренировок парапланеристов. Фото: Мария Орлова/РГ

Заречное находится в 15 километрах от Симферополя, из поселка открывается живописный вид на горы, за полем - чистейшее Аянское водохранилище.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Юго-восточный обход Симферополя пройдет вдоль Аянского водохранилища

Согласно переписи 2014 года, население села - около двух тысяч человек. Здесь нет газа, воды и дорог. Многие его жители сознательно променяли городские удобства на сельскую тишину и чистый воздух, а некоторым пришлось сделать такой выбор по состоянию здоровья.

Многодетная семья Крыловых восемь лет назад переехала в Заречное из города. Отсутствие в селе благ цивилизации их не испугало. Сегодня Крыловы уже не представляют жизни в другом месте. Они, как и десятки других семей, несколько лет борются за сохранение этого уникального уголка.

В ноябре 2020 года прошли общественные слушания по вопросу строительства объездной трассы. Дорога нужна, чтобы разгрузить крымскую столицу от транспорта: так автомобилисты смогут попасть в Ялту, не заезжая в Симферополь. Протяженность обхода 27 километров, пропускная способность - до 40 тысяч авто в сутки. Правительство РК рассматривало несколько вариантов строительства.

Согласно первому варианту, трасса может пройти прямо через село Заречное в 130 метрах от Аянского водохранилища. Согласно второму, дорога огибает военный полигон и пересекает действующую трассу в районе остановки "Перевальное-1", далее проходит через садовое товарищество "Родничок" и вливается в действующую трассу в районе лесничества.

Жители Добровской долины обратились к властям с просьбой не рассматривать вариант прохождения трассы около Аянского водохранилища и проработать вариант с наименьшим ущербом для населения и экологии. В Крыму сложная ситуация с водой, а водохранилище - единственное в этом районе. Оно было построено в 1928 году, его объем - 3,9 миллиона кубов. Источник находится в 1300 метрах, у подножья горы Чатырдаг, что исключает проникновение любых видов сточных вод. Крымские экологические организации выступили с предложением признать Симферопольское и Аянское водохранилища водными объектами питьевого назначения и присвоить им соответствующий статус. Это позволит ужесточить требования к экологической безопасности - как самих водных объектов, так и поясов водоохраной зоны. Но эту инициативу власти не поддержали.

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На общественные слушания был вынесен второй вариант строительства дороги: она пройдет вдоль земель Минобороны, дальше пересечет Ялтинскую трассу в селе Перевальное и пройдет вдоль реки Ангара с выходом на существующую дорогу за границами села Перевальное. За этот вариант проголосовали большинство присутствующих. Казалось, он устроил все стороны. Как пояснил тогда еще вице-премьер РК Евгений Кабанов, этот вариант предполагает снос меньшего числа домов и не нанесет экологический ущерб Аянскому водохранилищу. Хотя он и значительно дороже, чем первый.

Все это время жители села Заречное были уверены, что вопрос о трассе окончательно решен. Новость, что руководство РК утвердило первый вариант, согласно которому часть их села будет уничтожена, а оставшуюся разделит на две части скоростная трасса, идущая вблизи Аяна, повергла людей в шок. Результаты прошлогодних общественных слушаний власти объявили незаконными, поскольку на голосование был вынесен только один вариант.

- Приношу жителям села извинения и гарантирую, что примем все меры, чтобы качество их жизни не пострадало. Органы власти сделают все, чтобы вникнуть в детали каждой конкретной семьи, даже в том случае, если проблема будет выходить за рамки наших возможностей, - пообещал глава РК Сергей Аксенов.

По словам главы администрации Симферопольского района Дениса Кратюка, другие варианты невозможно принять из-за сложности строительства и риска нарушить экосистему.

- В других вариантах дорога либо прилегала к военному полигону, либо проходила через село Перевальное, рассекая его пополам. Выбран самый короткий участок, - пояснил Кратюк.

По словам зареченцев, 10 ноября представители администрации Симферопольского района устроили встречу с жителями, но не все желающие смогли попасть на нее, прошли новые общественные слушания с голосованием. Люди не согласны с таким форматом проведения встречи и с тем, что не все смогли проголосовать за предлагаемые варианты.

Под изъятие попадут 177 земельных участков и 58 домов. С 1 декабря к работе приступит оценщик. По словам участницы инициативной группы Натальи Гарпич, сельсовет предоставил списки с кадастровыми номерами объектов инфраструктуры, которые пойдут под снос. Зареченцы уверены: на самом деле снесут больше зданий. Известно, что село останется без начальной школы, клуба, ФАПа, магазинов, аптек, спортивной площадки.

Фото: РИА Новости
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А те, кто будет здесь жить, окажутся зажатыми в кольце двух дорог. Вместо тишины и чистого воздуха - круглосуточный шум и выхлопные газы. За эти "неудобства" власти пообещали жителям села заасфальтировать десяток улиц, построить детские площадки, отремонтировать и наладить систему освещения и водоснабжения. Также отрабатывается вопрос газификации левой части села.

Дом Светланы Хохловой не попал под снос. Но это не вызывает у нее радости.

- Это экологически благоприятный район. Многие люди с легочными заболеваниями специально переезжали сюда. Теперь здесь будет почти промзона, нас зажмут между двумя дорогами, и есть сведения, что хотят начать разрабатывать карьер вблизи Аянского водохранилища, - говорит Светлана Хохлова.

Недоумение у людей вызывает и сам проект строительства, в котором высокоскоростная трасса проходит через населенный пункт, пересекая такую же трассу, делает по селу петлю и через четыре километра вливается в ту трассу, которую она пересекла ранее.

Зареченцы готовят обращение в прокуратуру, а также иски в суды. Юристы запросили у администрации Добровского сельского поселения протокол встречи, чтобы понять, какой официальный статус она имела.

Справка "РГ"

Юго-восточный обход Симферополя планируют начать строить в 2022 году. Стоимость контракта - 251 миллион рублей. Трасса выведет транспортный поток с Крымского моста к селу Перевальному без заезда в Симферополь.

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