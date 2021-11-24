Мэра Ялты озадачило кладбище снарядов в реке Дерекойка

Глава администрации Ялты Янина Павленко призвала местных историков и краеведов помочь в поиске причин скопления нескольких десятков боеприпасов в реке Дерекойка, русло которой коммунальные службы расчищают после разрушительных потопов июня-июля.

Первые опасные находки в освобождаемом от наносов камней и ила русле Дерекойки рабочие сделали 18 ноября в районе овощного рынка - тогда шесть снарядов напомнили о событиях Великой Отечественной войны. В минувшие выходные были обнаружены еще 18 боеприпасов.

- Обращаюсь к историкам, краеведам, ветеранам Великой Отечественной войны, всем-всем, кто может знать - откуда такое скопление боеприпасов в русле реки Дерекойки (Быстрой)? - написала мэр Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook. - Плечом к плечу с нами - военные и МЧС, поскольку ежедневно вместе с грунтом и мусором собираем снаряды и гранаты. Вывезли уже более полусотни , но думаю, далеко не все.

Понятно, что извлечение такого количества боеприпасов в центре города даже силами профессионалов-взрывотехников связано с огромным риском. И чтобы оценить масштабы опасности, власти рассчитывают получить информацию о находившихся рядом в годы войны складах боеприпасов или же каких-либо инцидентах, из-за которых такое количество снарядов и гранат могло оказаться в реке.