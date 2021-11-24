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24.11.2021 10:10
Рубрика: Общество

После публикации в "РГ" бабушке удалось забрать домой осиротевшего внука

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 267(8618)
В номере за 8 ноября "РГ" рассказала, как Марина Акифьева из Ростовской области в одночасье лишилась дочери, скончавшейся при родах, и, казалось бы, тут же обрела внука. Однако младенца родной бабушке отдавать отказались...

Когда забирали из морга тело умершей Даши, медики сказали: "За ребенком приезжайте после похорон". Через несколько дней бабушка позвонила: выезжаем. Однако ей заявили: "Младенца вам не отдадим, обращайтесь в органы опеки". В органах опеки Песчанокопского района первым делом потребовали подтвердить доход при помощи справки 2-НДФЛ.

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- У меня земля ушла из-под ног в тот самый момент. Я официально не работаю. Живем своим хозяйством: куры, утки, коза, свой сад, огород, - говорит Марина.

Женщине дали перечень документов, которые нужно собрать для того, чтобы принять в семью сироту. А в роддоме, до которого с трудом женщина дозвонилась, сообщили: "Ребенка передаем".

- Куда? В другую семью? Оказалось, его переводят в Дом ребенка.

И только когда об этом случае заговорили в СМИ, а прокуратура Ростовской области организовала проверку, опека засуетилась, бабушку успокоили: собирайте документы. Марина официально оформилась в качестве самозанятой. В течение трех дней после начала проверки прокуратуры бабушка получила положительное заключение опеки. Когда все документы были собраны, ее оповестили: можно ехать за ребенком.

Проверка действий опеки еще не завершена

Почти за полтора месяца - пока суд да дело - малыш подрос на два сантиметра и поправился на килограмм: 5100 - богатырь. Когда бабушке вручили документы, оказалось, что внука зовут не Яков, как мечтала его мама и уже называла вся семья, а... Федор. Кто давал имя сироте, неизвестно.

Удивительно, но в ростовской областной прокуратуре не увидели нарушений закона в действиях опеки. Почему же тогда бабушка вынуждена была искать помощи на стороне? Однако точку в разбирательстве ставить рано. Ирина Черкасова, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области, сообщила "РГ", что со своей стороны направила запросы в надзорные органы и в данное время проверка еще не завершена и находится на ее личном контроле.

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