В Астрахани предлагается начать искусственное воспроизводство воблы

Астраханская область планирует привлечь рыбопредприятия к искусственному воспроизводству воблы, запасы и уловы которой катастрофически падают. Отработка технологии ориентировочно начнется весной 2022 года.

По данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), запасы воблы - некогда многочисленной рыбы, которая в России ловится только в Астраханской области, составляют 23 тысячи тонн. Причины - малоснежные зимы, маловодье и несоблюдение так называемых рыбохозяйственных полок - оптимальных для рыбы сроков и объемов весеннего паводка. Вид находится в депрессии с сохранением отрицательной динамики на перспективу.

- Ситуация по вобле тревожная. Если мы преодолеем показатель по запасам ниже 20 тысяч тонн, то будет необходим мораторий на вылов, - сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев. - Пока никаких запретов не будет, я противник этого, так как вместо честных рыбаков воблу начнут вылавливать браконьеры. Наше предложение другое - заняться искусственным воспроизводством воблы.

Работы по искусственному воспроизводству этой рыбы еще никогда не проводились, но, по мнению минсельхоза, они могут стать результативными, так же как дало свои плоды выращивание в искусственных условиях леща и сазана - видов, которые сегодня преобладают в уловах.

- Мы настоятельно просили нашу науку подойти комплексно: выделить для этой работы средства, специалистов, весной начнем отрабатывать технологию, рыбаки готовы участвовать в проекте, - сообщил Руслан Пашаев.

Как писала "РГ", астраханская вобла вошла в число победителей II национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" в номинации "На всю страну", где проводилось соревнование товаров, ассоциирующиеся с местом происхождения.

- Победа в этом конкурсе - дополнительный стимул к расширению производства. Рад, что астраханские бренды уверенно сохраняют лидерские позиции на федеральном уровне, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.