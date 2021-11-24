В Севастополе объявлен конкурс эскизов военного музея на мысе Хрустальном

В Севастополе начался конкурс на лучшую концепцию архитектурного облика мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов". Победитель получит миллион рублей, премия за второе место - 500 тысяч рублей, а за третье - 300 тысяч.

Участок площадью 2,26 гектара находится на мысе Хрустальном, между памятником "Солдату и Матросу", обелиском "Городу-герою Севастополю" и зданием Морского гидрофизического института РАН. Здесь должны уместить сам музей "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" общей площадью 3000 квадратных метров, подземный паркинг на 200 мест и благоустроенное общественное пространство.

На этом участке в начале 2020 года экспедиция Института археологии РАН обнаружила остатки береговой батареи N8 времен Крымской войны. Найдены каменные цоколи орудийных площадок, а также не менее шести амбразур. Из-за неожиданной находки строительство музея на этом месте отложили. Спустя полтора года к нему снова вернулись. По условиям конкурса, авторы концепций должны предложить варианты консервации, музеефикации, интеграции в архитектурный ансамбль выявленного объекта археологического наследия.

Кроме этого, надо учитывать, что участок расположен в границах исторического поселения федерального значения и объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. А также предусмотреть транспортные и пешеходные связи, сохранить дорогу к Морскому гидрофизическому институту.

К зданию музея есть свои требования. Его высота не должна быть более 21 метра. Внутри необходимо разместить многофункциональные выставочные залы, кинотеатр на 50 мест, мультимедийный Пантеон славы, помещения для проведения образовательных мероприятий (лекций, мастер-классов). А кроме того, не забыть о входной группе, коридорах, холлах, тамбурах, кассе, гардеробе, кафе, сувенирном магазине, санузлах, административных и технических помещениях. В отделке фасадов должны применяться натуральные материалы: камень, стекло, кирпич, бетон, металл. Здание должно быть окрашено в пастельные тона и белый цвет, а по ночам подсвечиваться.

По условиям конкурса, архитектурно-планировочные решения должны соответствовать стилю окружающей застройки, в том числе строящихся на смежных участках объектах культурно-образовательного кластера - хореографической академии, театра оперы и балета, художественной галереи.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 21 февраля 2022 года в департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя. Оценит результаты жюри, в состав которого вошли представители профессиональных сообществ Севастополя и России, ветеранских организаций города, губернатор Севастополя и командующий Черноморским флотом.

Музей, посвященный обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны, планировали построить на мысе Хрустальном еще в советские годы, здание начали возводить в 1980-х, но из-за развала СССР так и не достроили. При подготовке площадки для культурно-образовательного кластера недострой снесли. Сначала планировалось, что военный музей войдет в состав культурного кластера, однако его создание отложили на неопределенный срок. Ветеранское сообщество Севастополя не раз поднимало вопрос о строительстве музея. Губернатор Михаил Развожаев ранее поручил департаменту архитектуры и градостроительства провести встречи с ветеранами и выяснить, что они ждут от будущего музея и мемориального комплекса.