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24.11.2021 13:03
Рубрика: Власть

На Среднем Урале проработают вопрос введения QR-кодов в транспорте

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом создал специальную рабочую группу, которая поедет в Татарстан и будет перенимать опыт введения QR-кодов в общественном транспорте. На основании полученной информации будет принято решение о пропускном режиме на Среднем Урале.

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В рабочую группу войдут сотрудники министерства общественной безопасности и минтранса, они будут оценивать удачные и неудачные моменты нововведения, рассказал в среду на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Он отметил, что система общественного транспорта - сложный механизм, который включает в себя не только городские автобусы, трамваи и прочее, а еще электрички и междугородние автобусы. По словам Крекова, решение о введении QR-кодов возможно в любом секторе. Так или иначе, вопрос проработают и примут решение, исходя из опыта другого региона и эпидемиологии ситуации.

По данным опершаба, в регионе за последние сутки выявлено еще 732 случая COVID-19. Всего с вирусом столкнулись 174 957 свердловчан. Выписано за сутки 483 человека. За все время с болезнью справились 153 958 человек. Зарегистрировано 33 случая с летальным исходом. За все время от коронавируса погибли 8230 пациентов.

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