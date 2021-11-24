Полпред в УрФО Владимир Якушев ушел на самоизоляцию

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения COVID-19 в своем окружении.

Эту информацию подтвердили "РГ" в аппарате полпредства. Из-за выявленных случаев коронавируса Якушев дистанционно работает и продолжает контролировать выполнение своих поручений.

Судя по официальному сайту полпредства, приемная президента продолжает свою работу с гражданами. Так, накануне личный прием граждан провел начальник Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по УрФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Напомним, ранее Владимир Якушев вошел в состав президиума Государственного совета РФ.