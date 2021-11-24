Публикация "РГ" помогла переселенцам из ветхого жилья не оказаться на улице

В Челябинске после полугодового разбирательства все-таки возбудили уголовное дело об афере с реновацией в центре города, едва не обернувшейся отъемом квартир у переселенцев из ветхого жилья.

Суть этой истории, напомним, в том, что жильцы согласились передать под строительство находившийся в общей долевой собственности земельный участок. Взамен они должны были получить квадратные метры в новостройке. Но уже после переезда узнали, что их квартиры им не принадлежат и уже выставлены на продажу.

Об этой истории стало известно, когда в суд начали поступать иски о принудительном выселении. ("РГ-Неделя-Урал" от 1.06.2021).

А до этого застройщик "Челябинскавтотранс", занимающийся расселением хрущоб в центре Челябинска, рисовал жителям квартала на улицах Блюхера, Омской, Сулимова и Тарасова картину его преображения с возведением новых домов, благоустройством и озеленением прилегающих территорий. Первую высотку предложили воткнуть на участке в одну тысячу квадратных метров возле дома N 51а на улице Сулимова, а затем расселить этот дом и на его месте приступить к строительству второй очереди.

Жители этого двухэтажного строения и оказались заложниками ситуации. В конце 2019 года им передали ключи от новых квартир, предложили обживаться, завозить сантехнику, мебель, справлять новоселье. Вот только право собственности пообещали оформить после официального ввода дома в эксплуатацию. И вдруг в этом году объявились некие инвесторы, которые сообщили, что по инвестиционному соглашению с застройщиком являются владельцами спорных квартир и попросили их освободить. Как выяснилось, после сдачи объекта застройщик передал права собственности не новоселам, а сторонним людям. Словом, обошлись с переселенцами как наперсточники 90-х.

Изучив подробности этой странной истории (См. "РГ" - Неделя, "Кто останется в шоколаде" от 02.06.2021 года), мы попросили считать проведенное расследование официальным обращением в правоохранительные органы. Что же удалось установить следствию.

- С 2016 по 2020 год директор фирмы "Челябинскавтотранс" заключила с гражданами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком для строительства жилого дома. При этом она не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории, - поделился выводами следствия представитель регионального СК региона Владимир Шишков. - По ходатайству следствия руководитель фирмы арестована.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. А значит, застройщику грозит реальное лишение свободы с крупным штрафом. В рамках расследования будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших, пообещали в СК.

Также после публикации в "РГ" процесс принудительного выселения из спорных квартир был приостановлен. В Советском суде Челябинска иски инвесторов о выселении и встречный иск новоселов объединили в одно производство и намерены досконально разобраться в ситуации. Запрошены все необходимые документы, а на одном из предварительных заседаний представителям застройщика и инвесторов был задан краеугольный вопрос: "Смогли бы они построить новый дом без согласия тех, кого теперь требуют выдворить из квартир?".

Еще один нюанс - как выяснилось, деньги в строительство инвесторы вложили уже после того, как жители дома N 51а на улице Сулимова заключили договоры с застройщиком. А именно в этих договорах были четко прописаны условия переезда с подробным описанием обмениваемой жилплощади.

- Спасибо вашей газете за участие и поддержку! Не знаю, как бы мы пережили этот кошмар, если бы на нашу ситуацию вовремя не обратили внимание, - сообщила одна из пострадавших новоселов Людмила Додина. - Ведь до откровенного самоуправства доходило - кто-то пытался взломать двери наших квартир! Очень надеемся, что теперь правоохранительные органы во всем разберутся и жилье удастся отстоять.

"Российская газета" продолжит следить за развитием этой истории.