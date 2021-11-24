Сотрудник СК сидел за рулем BMW, насмерть сбившей двух рабочих в Тюмени

Водителем BMW, насмерть сбившим двух человек в Тюмени, оказался сотрудник следственного комитета. В момент аварии он был пьян.

О том, что ДТП совершил сотрудник СК, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СКР по Тюменской области. Водителю 34 года, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГИБДД, при проверке на месте аварии выявлено 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Напомним, ДТП произошло на объездной дороге около 11 вечера накануне. По данным полиции, погибли двое дорожных рабочих. Одному из погибших был 61 год, второму - около 35. Предварительно, они переходили дорогу в неположенном месте, проводя работы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.