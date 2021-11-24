В Тюмени уволят сотрудника СК, насмерть сбившего двоих рабочих

В СКР по Тюменской области в ближайшее время уволят по отрицательным мотивам сотрудника, который будучи пьяным сбил двух мужчин. Также следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу, сейчас он задержан, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть людей и совершенное в состоянии алкогольного опьянения, будет тщательно расследоваться. В сообщении отмечено, что следователи установят все подробности, не оглядываясь на должность и звание водителя. К уголовной ответственности 34-летнего мужчину привлекут по всей строгости закона.

Так, уже осмотрено место происшествия и автомобиль, зафиксированы повреждения, изъяты следы и предметы преступления, допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведено освидетельствование на состояние опьянения.

Напомним, в ночь с 23 на 24 ноября сотрудник СКР по Тюменской области в состоянии алкогольного опьянения управлял BMW и сбил работников дорожной службы. Оба мужчины скончались на месте аварии. По данным полиции, при проверке на месте аварии у водителя выявлено 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.