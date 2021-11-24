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24.11.2021 23:47
Рубрика: Бензин

Росстат опять фиксирует рост цен на АЗС

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 268 (8619)
По данным Росстата, рост розничных цен на автомобильное топливо продолжает опережать инфляцию. С конца октября больше всего опасений вызывает динамика роста цен на дизель. За две последние недели в среднем по стране в рознице оно подорожало на 1 рубль 6 копеек, а с начала года - на 3 рубля 81 копейку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В минэнерго считают, что рост цен на зимнее дизельное топливо связан с сезонным спросом на него со стороны региональных нефтебаз, которые пополняют свои запасы.

В ведомстве подчеркнули, что к сегодняшнему дню все регионы обеспечены всеми видами топлив в объеме на 10 и более суток потребления. Запасы практически сформированы, что дает основания для последующего снижения оптовых цен на дизельное топливо, а значит, последующее снижение цен в рознице.

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