Росстат опять фиксирует рост цен на АЗС

По данным Росстата, рост розничных цен на автомобильное топливо продолжает опережать инфляцию. С конца октября больше всего опасений вызывает динамика роста цен на дизель. За две последние недели в среднем по стране в рознице оно подорожало на 1 рубль 6 копеек, а с начала года - на 3 рубля 81 копейку.

В минэнерго считают, что рост цен на зимнее дизельное топливо связан с сезонным спросом на него со стороны региональных нефтебаз, которые пополняют свои запасы.

В ведомстве подчеркнули, что к сегодняшнему дню все регионы обеспечены всеми видами топлив в объеме на 10 и более суток потребления. Запасы практически сформированы, что дает основания для последующего снижения оптовых цен на дизельное топливо, а значит, последующее снижение цен в рознице.