Росстат: С начала ноября дизель на АЗС подорожал более чем на рубль

По итогам позапрошлой недели дизельное топливо подорожало на 51 копейку. В результате, рост за две недели составил 1 рубль 6 копеек.
За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 11 копеек - до 46,65 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 13 копеек - до 50,47 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 20 копеек - 58,56 рубля за литр.
За период с 9 по 15 ноября рост цен на бензин отмечен в 70 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Улан-Удэ - на 1,1%, Назрани и Волгограде - на 0,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0,1%, и в Петрозаводске - на 0,2%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,70 до 47,20 рубля, марки АИ-95 - от 50,50 до 54,89 рубля, марки АИ-98 - от 57,20 до 60,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,10 до 46,93 рубля, марки АИ-95 - от 49,00 до 51,45 рубля, марки АИ-98 - от 58,70 до 60,20 рубля за литр.
С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 7,6%, бензин марки АИ-95 на 7,2%, марки АИ-98 - на 9,2%, а дизельное топливо повысилось в цене на 7,7%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,2%, а с начала года - на 7,6%.
Индекс потребительских цен (инфляция) с 16 по 22 ноября вырос на 0,2%, с начала ноября - 0,5%, а с начала года - на 7,02%.