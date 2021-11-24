Росстат: С начала ноября дизель на АЗС подорожал более чем на рубль

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 16 по 22 ноября выросли на 12 копеек - до 49,62 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 55 копеек до 52,65 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

По итогам позапрошлой недели дизельное топливо подорожало на 51 копейку. В результате, рост за две недели составил 1 рубль 6 копеек.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 11 копеек - до 46,65 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 13 копеек - до 50,47 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 20 копеек - 58,56 рубля за литр.

За период с 9 по 15 ноября рост цен на бензин отмечен в 70 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Улан-Удэ - на 1,1%, Назрани и Волгограде - на 0,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0,1%, и в Петрозаводске - на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,70 до 47,20 рубля, марки АИ-95 - от 50,50 до 54,89 рубля, марки АИ-98 - от 57,20 до 60,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,10 до 46,93 рубля, марки АИ-95 - от 49,00 до 51,45 рубля, марки АИ-98 - от 58,70 до 60,20 рубля за литр.

С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 7,6%, бензин марки АИ-95 на 7,2%, марки АИ-98 - на 9,2%, а дизельное топливо повысилось в цене на 7,7%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,2%, а с начала года - на 7,6%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 16 по 22 ноября вырос на 0,2%, с начала ноября - 0,5%, а с начала года - на 7,02%.