Новости

Конвой МЧС России доставит в Донбасс 92 тонны медикаментов 12:26
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил 12:20
Росздравнадзор передаст в прокуратуру данные об антипрививочниках из СМИ и соцсетей 12:17
СМИ: У попавшей в больницу Светланы Светличной коронавирус 12:16
Москалькова: Сегодня изменился подход к формированию очереди на соцжилье 12:08
В СФ предложили дать льготы педагогам и медикам на приобретение жилья в ДФО 12:07
Фото: в Доме кино началось прощание с Ниной Руслановой 12:04
В ФРГ из-за пандемии ужесточат правила пользования общественным транспортом 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 2 533 новых случая COVID-19 11:56
В Москве 17-летний блогер остановлен за езду без прав на мамином Land Cruiser 11:53
Умер лауреат премии "Грэмми", джазмен Слайд Хэмптон 11:52
Умер актер Фолькер Лехтенбринк 11:47
Власти планируют создание госоператоров строительства жилья 11:47
МИД РФ: Доказательств концентрации российских военных на границе с Украиной нет 11:45
Рукопись Эйнштейна ушла с молотка во Франции за 11,6 млн евро 11:42
"Капсула Мини" получила новые цвета 11:36
У Медведева украли часы во время финала Итогового турнира АТР 11:36
Украина сообщила о начале спецоперации на границе с Беларусью 11:34
В Москве подорожало жилье на первичном рынке 11:25
Промышленность РФ снизит использование озоноразрушающих веществ на 20% 11:22
Умер писатель-фантаст и переводчик Стругацких Микель Берсело 11:14
Прима Большого театра Мария Александрова госпитализирована с COVID 11:11
Умерла актриса из "Щита и меча" Владимира Басова Кристина Ласцар 11:07
С блогера Била взыскали 27 тысяч рублей за простой автобусов 11:07
Захарова: Глава МИД Швеции исказила главные темы переговоров с Лавровым 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 12:17
Рубрика: Общество

Росздравнадзор передаст в прокуратуру данные об антипрививочниках из СМИ и соцсетей

Текст: Нина Егоршева
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Росздравнадзор собирает данные об атнипрививочниках через мониторинг региональных СМИ и в соцсетях. Об этом сообщили в ведомстве, уточнив, что все полученные сведения в дальнейшем передаются в следственные органы и прокуратуру.

Фото: РИА Новости
Как будет работать система QR-пропусков

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростравнадзора.

Точное количество поданных заявлений ведомство обещает озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора.

Ранее "Известия" сообщили о том, что с 1 ноября Росздравнадзор собрал материалы на 37 активных противников вакцинации от COVID-19. Наибольшее число нарушителей было зафиксировано в Карелии, Ростовской и Волгоградской областях.

Также сообщалось, что Росздравнадзор будет помогать Роскомнадзору выявлять и блокировать сайты, на которых торгуют поддельными медицинскими документами. Предполагается, что Росздравнадзор сможет вносить доменные имена и указатели страниц сайтов в Единый реестр запрещенной информации. В нем окажутся те электронные ресурсы, которые предлагают гражданам медицинские документы, не имея на это соответствующей лицензии. Нарушителем будет считаться также сайт, который обещает выдать сертификаты о прививках без вакцинации.

Общество Правительство Росздравнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
За сутки в России подтверждено 33 558 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Германии партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил
Украина сообщила о начале спецоперации на границе с Беларусью
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ