Росздравнадзор передаст в прокуратуру данные об антипрививочниках из СМИ и соцсетей

Росздравнадзор собирает данные об атнипрививочниках через мониторинг региональных СМИ и в соцсетях. Об этом сообщили в ведомстве, уточнив, что все полученные сведения в дальнейшем передаются в следственные органы и прокуратуру.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростравнадзора.

Точное количество поданных заявлений ведомство обещает озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора.

Ранее "Известия" сообщили о том, что с 1 ноября Росздравнадзор собрал материалы на 37 активных противников вакцинации от COVID-19. Наибольшее число нарушителей было зафиксировано в Карелии, Ростовской и Волгоградской областях.

Также сообщалось, что Росздравнадзор будет помогать Роскомнадзору выявлять и блокировать сайты, на которых торгуют поддельными медицинскими документами. Предполагается, что Росздравнадзор сможет вносить доменные имена и указатели страниц сайтов в Единый реестр запрещенной информации. В нем окажутся те электронные ресурсы, которые предлагают гражданам медицинские документы, не имея на это соответствующей лицензии. Нарушителем будет считаться также сайт, который обещает выдать сертификаты о прививках без вакцинации.