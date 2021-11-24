Рубль вернулся в топ-20 популярных мировых валют

Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, увеличив свою долю до 0,2 процента в международных расчетах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Напомним, по итогам июля рубль впервые с 2016 года вошел в данный список, заняв 20-е место с долей в международных расчетах в 0,18%. В сентябре рубль выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту, но в прошлом месяце российская валюта вновь заняла 20-е место.

По словам начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина, на восстановлении рублем своих позиций в октябре сказались сразу несколько факторов, включая рост цен на сырьевые товары и положение рубля на пространстве Евразийского экономического союза, где он по-прежнему остается основной региональной валютой. "Кроме того, в рубле сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок по сравнению с большинством других ключевых валют", - отметил Карпунин.

По данным за октябрь, первое место среди самых популярных по-прежнему занимал доллар, но его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта - до 39,16 процента. На втором месте - евро с долей в 38,07 процента, на третьем - фунт стерлингов с 6,41 процента. Далее идут японская иена и китайский юань.