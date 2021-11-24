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Тизер: второй сезон "Аркейна" выйдет не раньше 2023 года

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    24.11.2021, 12:28
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Успешный мультсериал "Аркейн", основанный на популярной ролевой игре League of Legends, продлён на второй сезон.

Об этом было объявлено в тизере, размещённом в официальном Twitter проекта сразу после того, как на Netflix вышел заключительный блок серий первого сезона.

Ложкой дёгтя для широкой фанатской базы стала информация о том, что продолжение выйдет не раньше 2023 года.

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