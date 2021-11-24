Тизер: второй сезон "Аркейна" выйдет не раньше 2023 года

Успешный мультсериал "Аркейн", основанный на популярной ролевой игре League of Legends, продлён на второй сезон.

Об этом было объявлено в тизере, размещённом в официальном Twitter проекта сразу после того, как на Netflix вышел заключительный блок серий первого сезона.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.



Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu — Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021

Ложкой дёгтя для широкой фанатской базы стала информация о том, что продолжение выйдет не раньше 2023 года.