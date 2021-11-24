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24.11.2021 13:40
Рубрика: В мире

В Австрии отказались назвать сроки окончания локдауна для непривитых

Текст: Александр Саможнев

В нынешней изоляции "нет даты окончания локдауна для невакцинированных". Однако вакцинация находится в руках каждого, заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

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По его словам, "трудные решения правительства по введению ограничений" направлены на защиту людей и продвижение вакцинации. Общенациональный локдаун, который действует в течение 20 дней, будет пересмотрен через десять дней. Об этом достигнута договоренность между партиями, федеральным правительством и правительствами земель.

Канцлер также выступил в защиту запланированной обязательной вакцинации. Принятые до сих пор меры были недостаточны для того, чтобы повысить готовность к вакцинации до необходимого уровня, считает он. Долгое время консенсус заключался в том, чтобы полагаться на убеждение. "Но теперь мы должны смотреть в лицо реальности", - цитирует политика газета Kronen Zeitung.

Между тем австрийские медики бьют тревогу по поводу ситуации с коронавирусом, пишет газета Die Presse. "Большое количество тяжелых случаев означает, что система может быть легко перегружена и уже перегружена", - полагает врач-реаниматолог из Линца Йенс Майер. Он ожидает, что в отделениях интенсивной терапии в Верхней Австрии будет сохраняться исключительный уровень заболеваемости "далеко за пределами Рождества", даже если блокировка быстро приведет к снижению числа новых инфекций.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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