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24.11.2021 15:28
Рубрика: В мире

В Эквадоре помиловали заключенных из-за перенаселения тюрем

Текст: Александр Саможнев
Президент Эквадора Гильермо Лассо помиловал заключенных, осужденных за мелкие дорожные преступления, и других людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, чтобы уменьшить переполненность пенитенциарных учреждений по всей стране, сообщает издание US News and World Report.

"Это решение предусматривает полную отмену приговоров, связанных с лишением свободы, но не отменяет обязательства по всестороннему возмещению ущерба жертвам, ответственность за которое несут все лица, получившие помилование", - указал президент.

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Тюрьмы Эквадора страдают от переполненности примерно на 30% и плохих условий содержания 39 тысяч заключенных. Порядка 15 тысяч нарушителей закона еще не осуждены. Правительство не уточнило, сколько человек получат помилование.

Кроме того, эквадорские власти готовятся отправить 170 колумбийских заключенных обратно в свою страну после достижения соглашения с правительством Колумбии.

Помилование является частью правительственного плана по борьбе с насилием в тюрьмах, вызванным разборками между преступными группировками по торговле наркотиками. Предусматривается также использование вооруженных сил и полиции для поддержания порядка в местах заключения.

Тюрьмы Эквадора часто становятся местом массовых убийств. Совсем недавно в кровавых столкновениях между враждующими бандами в тюрьме города Гуаякиль были убиты, по меньшей мере, 70 человек. Заключенные нападали друг на друга с огнестрельным оружием, мачете и взрывчаткой. Один из самых страшных бунтов в истории Латинской Америки произошел здесь в сентябре, когда погибли 119 человек.

В мире Южная Америка Эквадор

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