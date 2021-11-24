В Кремле оценили слова Бастрыкина про ЕГЭ

В Минпросвещения прислушиваются к разным точкам зрения по Единому госэкзамену, но самостоятельно выстраивают линию по развитию системы образования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Ранее Бастрыкин призвал возродить старую систему образования, которая существовала в Советском Союзе, а ЕГЭ назвал "пыткой для молодежи".

"Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам. Мы все, конечно, болеем душой за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы Следственного комитета", - сказал Песков на брифинге в среду.

По его словам, профильные министерства "внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования".