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24.11.2021 10:04
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития не видит рисков образования "пузыря" на рынке кредитования

Текст: Нина Егоршева
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Минэкономразвития не видят оснований для формирования "пузыря" на рынке потребительского кредитования. Об этом можно говорить, когда уровень долговой нагрузки превышает 50% от доходов граждан, сейчас этот показатель находится на уровне 35%, уточнили в ведомстве.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
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По данным Минэкономразвития, объем займов физлиц в российских банках составляет 23,2 трлн. рублей. При отсутствии резких повышений процентных ставок кредитный портфель может вырасти еще на 12 триллионов рублей, считают в ведомстве.

Также подчеркивается, что в этом году наблюдается снижение доли кредитов физлиц с просрочкой платежей более 90 дней. С начала 2018 года показатель сократился на 3,1 процентных пункта. "В настоящее время это главное свидетельство того, что ситуация на розничном рынке кредитования не является "пузырем"", - пояснил "Ленте.ру" замглавы ведомства Илья Торосов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о возможности прямых ограничений выдачи кредитов населению на фоне растущей закредитованности граждан. По данным ЦБ, сейчас долговая нагрузка почти на один процентный пункт выше, чем до пандемии. Граждане отдают порядка 12% располагаемых денежных доходов на платежи по кредитам. По словам главы ЦБ, если такие темпы роста потребкредитования сохранятся, то к концу 2021 года рост составит около 20%, что намного выше роста номинальных доходов населения.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минэкономразвития Рынок кредитования

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