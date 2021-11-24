В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС

Розничные цены на зимнее дизельное топливо продолжают находиться под влиянием сезонного роста спроса, сказали в Минэнерго, комментируя статистику Росстата по ценам за период с 15 по 22 ноября. Данные службы показали, что розничные цены на дизельное топливо выросли на 55 копеек. За две недели подорожание составило 1 рубль 6 копеек.

В Минэнерго считают, что повышенный спрос связан с закупками качественных сортов зимнего дизельного топлива региональными нефтебазами для пополнения запасов. По актуальным данным ЦДУ ТЭК, текущие запасы дизельного топлива в России превышают 2,4 млн тонн и находятся почти на 0,2 млн тонн (или на 8,7%) выше, чем в аналогичный период прошлого года. Все субъекты РФ обеспечены всеми видами топлив в объеме на 10 и более суток потребления, запасы топлив практически сформированы, что дает основания для последующего снижения оптовых цен на дизельное топливо, а значит последующее снижение цен в топливной рознице, сказали в ведомстве.

В ноябре производство зимних сортов дизельного топлива на 9,0% выше аналогичного периода прошлого года, при этом суточная отгрузка дизельного топлива на внутренний рынок была увеличена до 127,4 тыс. тонн, или на 33,6% к аналогичному уровню прошлого года. Значительная часть товара реализуется на бирже. По последним данным, на прошлой неделе с 17 по 23 ноября на биржевых торгах в среднем в сутки реализовывалось около 48,1 тыс. тонн зимних сортов дизельного топлива. Благодаря растущей динамике биржевых поставок оптовые цены начали снижение - за прошедшую неделю с 16 по 22 ноября динамика оптовой биржевой цены сменилась на понижательную, стоимость дизельного топлива упала на 1,66% с 61,5 тыс. руб до 60,6 тыс. руб. за тонну.

В Минэнерго подчеркнули, что продолжают анализ достаточности как системных экономических мер - действующего "демпфера" - так и дополнительных стимулирующих мер, таких как продолжающееся увеличение минимальных нормативов реализации нефтепродуктов на бирже. Кроме этого, для сохранения стабильных поставок топлива на рынки Дальнего Востока в правительстве продолжается проработка механизма субсидирования перевозок нефтепродуктов, который должен заработать в 2022 году. Его введение позволит снизить давление на розничные цены со стороны оптового рынка.