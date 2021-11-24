Новости

В США протаранившему рождественский парад водителю грозит пожизненный срок 03:17
Шри-Ланка открыла выставку книг и предметов культуры в Москве 03:01
В ФРГ партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2" 02:52
Байден: Распечатывание нефти из резервов снизит стоимость бензина в США 02:05
ВОЗ сообщила о росте в мире заболеваемости COVID-19 и смертности 01:25
Гинцбург: Темпы вакцинации нужно увеличить в 4-5 раз 00:55
Киевское "Динамо" проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов 00:13
Протестующие в Стамбуле призвали к отставке правительства из-за обвала лиры 23.11.2021
США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2" 23.11.2021
В возрасте 124 лет скончался самый старый человек на планете 23.11.2021
Большая часть выпусков облигаций "Роснано" выросла в цене 23.11.2021
Дзюба выйдет в стартовом составе "Зенита" в Лиге чемпионов с "Мальме" 23.11.2021
Французы раскритиковали премьера Жана Кастекса за нарушение карантинных мер 23.11.2021
Путин внес на ратификацию соглашение о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном 23.11.2021
Диетологи назвали четыре блюда на завтрак для желающих похудеть 23.11.2021
Минобороны Армении и Азербайджана предотвратят конфликты с помощью прямой связи 23.11.2021
Готовивший нападение в Казани подросток помещен в психиатрический стационар 23.11.2021
Столичный метрополитен расторг контракт на поставку 90 трамваев 23.11.2021
Свыше одного миллиона человек стали участниками акции "Сохраним лес" 23.11.2021
Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Лаосе 23.11.2021
В Госдуме заявили о необходимых мерах в связи с инцидентом в школе в Казани 23.11.2021
Около 356 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 23.11.2021
ЕС выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси на родину 23.11.2021
Начальник Генштаба РФ обсудил международную безопасность с коллегой из США 23.11.2021
Росавиация одобрила изменение типовой конструкции Ил-96-300 23.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
24.11.2021 03:17
Рубрика: В мире

В США протаранившему рождественский парад водителю грозит пожизненный срок

Прокуратура в США предъявила обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам Даррелу Бруксу, который 21 ноября протаранил на автомобиле толпу участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин).

Фото: Reuters / EPA
Власти США не стали связывать наезд на людей в Висконсине с терроризмом

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли пять человек. Однако в ходе заседания прокуратура сообщила, что количество погибших возросло до шести, в их числе оказался ребенок. Кроме того, до 62 увеличилось число пострадавших, пишет ТАСС.

Признание Брукса виновным грозит ему пожизненным заключением, отметил представитель суда. При этом с учетом новой информации еще об одном погибшем обвинения могут быть расширены.

Инстанция постановила, что Брукс может быть отпущен на время разбирательства под залог в размере пяти миллионов долларов. Следующее заседание суда назначено на 14 января 2022 года.

Напомним, в воскресенье внедорожник, за рулем которого находился Брукс, врезался в толпу участников рождественского парада в Уокешо. Следователи выяснили, что Брукс сел за руль после домашнего конфликта.

В мире США РГ-Видео

Главное сегодня

Шойгу: Бомбардировщики ВВС США отрабатывали нанесение ядерного удара по РФ
В ФРГ партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"
Госдума приняла новый бюджет с учетом поправок Владимира Путина
Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ
Бастрыкин призвал возродить советское образование
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе