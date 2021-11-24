В США протаранившему рождественский парад водителю грозит пожизненный срок

Прокуратура в США предъявила обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам Даррелу Бруксу, который 21 ноября протаранил на автомобиле толпу участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин).

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли пять человек. Однако в ходе заседания прокуратура сообщила, что количество погибших возросло до шести, в их числе оказался ребенок. Кроме того, до 62 увеличилось число пострадавших, пишет ТАСС.

Признание Брукса виновным грозит ему пожизненным заключением, отметил представитель суда. При этом с учетом новой информации еще об одном погибшем обвинения могут быть расширены.

Инстанция постановила, что Брукс может быть отпущен на время разбирательства под залог в размере пяти миллионов долларов. Следующее заседание суда назначено на 14 января 2022 года.

Напомним, в воскресенье внедорожник, за рулем которого находился Брукс, врезался в толпу участников рождественского парада в Уокешо. Следователи выяснили, что Брукс сел за руль после домашнего конфликта.