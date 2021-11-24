В Таиланде планируют начать прием карт МИР

Совместная рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству между Россией и Таиландом наметила шаги по организации приема карт платежной системы МИР на территории королевства. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

"Участники заседания наметили дальнейшие совместные шаги по реализации проекта, направленного на организацию приема карт платежной системы "Мир" в инфраструктуре кредитных организаций на территории Королевства Таиланд, проработали пути развития информационного обмена, способствующего повышению операционной надежности и киберустойчивости финансовых организаций двух стран", - говорится в сообщении ЦБ.

Также уточняется, что представители центральных банков двух стран обменялись информацией о планах по созданию цифровых валют: цифрового рубля и цифровой валюты Таиланда.

Напомним, с Россия и Таиланд с 9 ноября возобновили прямые перелеты. Добраться до тайских курортов можно не только из Москвы, но и из других российских городов, где открыто международное авиасообщение. Прямые рейсы доступны главным образом для привитых россиян.