В ВОЗ подсчитали, сколько жизней можно спасти, если носить маски

В Европе можно сохранить 160 тысяч жизней в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, если маски будут носить 95% населения. Об этом сообщил Исполнительный директор европейского отделения ВОЗ Робб Батлер.

В ВОЗ снова обращают внимание на необходимость соблюдать меры барьерной защиты. Согласно обзору восьми исследований, опубликованному недавно в Британском медицинском журнале (BMJ), добросовестное ношение маски, как и мытье рук, снижает риск заражения коронавирусом более чем в два раза.

"Лишь 48% населения европейского региона пользуется масками. В тот момент, когда этот показатель вырастет, - если он вырастет, - произойдет сокращение случаев заболевания и снижение смертности", - заявил Батлер в интервью Sky News (цитата по РИА Новости). По его словам, если бы маски использовали 95% населения, то, согласно расчетам, удалось бы спасти "около 160 тысяч жизней".

Батлер привел статистику вакцинации: 45-47% всего населения европейских стран в данный момент пока не привиты от коронавируса. "Позвольте мне абсолютно четко заявить: большинство людей, находящихся сегодня в отделениях интенсивной терапии, не привиты", - добавил он.

Ранее в ВОЗ отмечали важность продолжения вакцинации. По мнению главы европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге, к февралю 2022 года количество смертей от COVID-19 в Европе может превысить 0,5 миллиона, если не будет достигнут достаточный популяционный иммунитет, а население продолжит нарушать масочный режим.