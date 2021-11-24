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24.11.2021 08:50
Рубрика: Видео

Видео: любитель собак модифицировал мотоцикл для перевозки своих питомцев

Текст: Вадим Давыденко

Взять с собой в поездку на мотоцикле даже одного домашнего питомца непросто: стандартное двухколесное транспортное средство, увы, не оборудовано специальными посадочными местами, да и держаться четвероногим пассажирам на байке не очень удобно.

Фото: https://turquesanews.mx/
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Но настоящих кошатников и собачников это не останавливает. Они ухитряются оборудовать свой транспорт специальными мини-креслами, фиксируют своих любимцев спецошейниками, даже крохотные очки и мотошлемы для них покупают.

Но герой этого нашего видео, простой работяга-строитель с острова Бали (Индонезия), не в состоянии покупать дорогие дорожные аксессуары для собак, тем более что их у него аж семь. И потому он переоборудовал мотоцикл, как смог, с помощью подручных средств - тех же емкостей из-под строительных смесей. Вышло недорого, но душевно - все семь четвероногих питомцев расселись с максимальным комфортом и, как видно на видео, явно наслаждаются поездкой с хозяином.

Видео стало вирусным в Юго-Восточной Азии и к его герою мгновенно прилипло прозвище Dogfather (англ. - собачий папа), явно отсылающее к Godfather (англ. - крестный отец). Присмотритесь-ка к собаке белого окраса, сидящей за спиной у мотоциклиста и довольно улыбающейся от уха до уха. Вот кто получает настоящее удовольствие от дороги и от того, что хозяин рядом.

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#видео