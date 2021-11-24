Вирусолог Чепурнов: Пик заболеваемости коронавирусом пройден

Заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад, считает руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Соответственно, как считает ученый, пик заболеваемости уже пройден.

"Я думаю, что через пик мы перевалили. Теперь будет снижение", - рассказал ученый в интервью радио Sputnik. При этом, по словам Чепурнова, в нынешнем году перелом произошел почти на месяц раньше, чем в прошлом. В то же время вирусолог считает, что спад одной волны означает, что пора готовиться к следующей. Поэтому расслабляться еще рано.

Ранее Чепурнов пояснял, что снижение заболеваемости - естественное явление. В Японии, например, произошел слом, когда варианты "дельта" вытеснили все другие штаммы, поскольку они обладают "самоудушением".

По словам вирусолога, "самоудушение" вируса произошло, например, в начале ХХ века, когда исчезла печально известная "испанка". При этом какого-то эффективного средства против этого вируса создано не было, он появился, унес жизни почти 100 миллионов человек, и бесследно исчез.

"Сейчас можно предположить два варианта развития событий. Первый - произойдет некое генетическое самоудушение вируса, что было бы самым оптимальным вариантом. Второй - нам предстоит длительное сотрудничество с коронавирусом", - спрогнозировал ученый.