Володин поддержал обращение врачей к противникам вакцинации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разделяет позицию врачей, которые обратились к противникам вакцинации от коронавируса.

Напомним, что ранее врачи одиннадцати больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков, общественных деятелей, артистов. Медики предложили адресатам лично посетить "красные зоны" и своими глазами увидеть пациентов с ковидом.

Врачи, подчеркнул Володин в своем Telegram-канале, борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию - то, что происходит в "красных зонах", реанимациях. "Понимают, какие меры действительно эффективны, - продолжил спикер. - Им небезразлично, когда они сталкиваются с тем, что некоторые политики и общественные деятели публично подвергают сомнению пользу вакцинации". Он подчеркнул, что поддерживает их позицию.

Отметим, что письмо к антипрививочникам подписали главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко и ряд других известных врачей. Сам Проценко, комментируя письмо, призвал антиваксеров посмотреть, "как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, и послушать истории пациентов, которые не поверили врачам".