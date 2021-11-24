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24.11.2021 01:25
Рубрика: В мире

ВОЗ сообщила о росте в мире заболеваемости COVID-19 и смертности

Фото: AFP/CESAR MANSO Фото: AFP/CESAR MANSO
Фото: AFP/CESAR MANSO

За минувшую неделю почти 3,6 миллиона человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, скончались - более 51 тысячи пациентов. Число новых случаев инфицирования, как и число летальных исходов увеличилось на 6% по сравнению с предыдущими семью днями.

В Японии дельта-штамм коронавируса самоуничтожился из-за мутации

Такие данные во вторник распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что почти 67% новых случаев заражения приходится на Европу, где прирост заболеваемости составил 11%. При этом за минувшую неделю снижение числа заболевших отмечено в Юго-Восточной Азии (на 11%), Восточном Средиземноморье (на 9%) и Африке (на 4%), пишет ТАСС.

Рост смертности зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (29%), в Америке (19%) и Европе (3%). Снижение числа летальных исходов отмечено в Африке (30%), Юго-Восточной Азии (19%) и Восточном Средиземноморье (4%).

Согласно данным ВОЗ, в мире продолжает доминировать "дельта"-штамм. За последние 60 дней он был выявлен в 99,8% проб.

Между тем, новый рост заболеваемости COVID-19 специалисты связывают не только с недостаточным уровнем вакцинации, но и ослаблением применения барьерной защиты: маски нередко не закрывают нос, люди забывают о социальной дистанции и не дезинфицируют руки, возвращаясь из общественных мест. Но последние исследования еще раз подтвердили необходимость барьерной защиты, пишет Bloomberg. Согласно обзору восьми исследований, опубликованных в Британском медицинском журнале, добросовестное ношение маски, как и мытье рук, более чем вдвое снижает риск заражения коронавирусом. А физическое дистанцирование снижает риск на четверть.

В мире Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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