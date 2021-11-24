Время в пути на поезде Москва-Адлер сократится до 16 часов к 2030 году

Из Москвы до курортов Краснодарского края на поезде можно будет добраться в два раза быстрее, чем сейчас уже в 2030 году. Время в пути до Адлера составит всего 16 часов, вместо нынешних 32. Об этом говорится в разработанном Минтрансом проекте новой транспортной стратегии РФ.

"Будет обеспечено ускорение железнодорожного сообщения на направлении Москва - Сочи, что приведет к существенному сокращению времени в пути между Москвой и курортами Черноморского побережья (например, на маршруте Москва - Адлер - с 32 часов в 2021 году до 16 часов по итогам 2030 года)", - говорится в документе, на который ссылается ТАСС.

Также стратегия подразумевает формирование бесшовного скоростного автодорожного сообщения в направлении Север - Юг. Для этого планируется расширить все узкие места на автодорогах Москва - Ростов-на-Дону - Краснодар и Москва - Санкт-Петербург. Кроме того, на 2030-й год запланировано начало строительства скоростной дороги между Новороссийском и Сочи.

Ранее сообщалось, что после утверждения стратегии, Минтранс в течение шести месяцев представит план по ее реализации. Помимо автодорог и железнодорожного сообщения, также в ближайшие годы планируется увеличить пропускную способность аэропортов в туристических центрах, повысить уровень воды в реках для судоходства, а также модернизировать ключевые пункты пропуска через госграницу.