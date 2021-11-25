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25.11.2021 15:14
Рубрика: В мире

Аналитики увидели просчет Байдена по снижению цен на нефть

Текст: Александр Саможнев
Цены на нефть могут подняться выше, несмотря на усилия США по их сдерживанию путем высвобождения 50 миллионов баррелей, хранящихся в стратегических резервах. В первом квартале 2022 года они могут достичь 100 долларов за баррель, заявил в интервью телеканалу CNBC аналитик Стивен Шорк.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это не сработает просто потому, что стратегические нефтяные резервы существуют только для того, чтобы компенсировать краткосрочные, неожиданные перебои в поставках, а не пытаться манипулировать ценой", - пояснил Шорк.

Фото: iStock
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По его словам, в этом году цены на нефть подскочили более чем на 50 процентов, поскольку спрос опережает предложение по мере того, как все больше стран выходят из жестких национальных ограничений, введенных с прошлого года в связи с пандемией коронавируса.

"Не исключено, что мы увидим нефть по 100 долларов за баррель", - полагает эксперт. - Это может произойти уже в первом квартале следующего года, особенно если в Северном полушарии будет холодная зима".

Шорк также предупредил, что масштабный сброс запасов потребителями нефти перед следующим заседанием ОПЕК+ может вызвать ответное движение со стороны группы, что приведет к "разрушительному противостоянию".

В октябре цены на нефть марки Brent преодолели психологический рубеж в 80 долларов за баррель и продолжают держаться около этого уровня. Во вторник президент Джо Байден объявил о выделении США 50 миллионов баррелей из стратегических резервов в рамках глобальных усилий стран-потребителей энергоресурсов по сдерживанию стремительного роста цен на топливо. Из них 32 миллиона баррелей будут выставлены на биржу в течение ближайших нескольких месяцев, а 18 миллионов используют для ускорения ранее разрешенных продаж. Примеру США последовали Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания, отмечает CNBC.

Справка "РГ"

Стивен Шорк - основатель и редактор The Schork Report, ежедневного подписного бюллетеня, предоставляющего исчерпывающие технические и фундаментальные ежедневные обзоры энергетических денежных и финансовых рынков.

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