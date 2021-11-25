АвтоВАЗ отметил юбилей "Нивы", рассказав настоящую историю названия авто

Сегодня, 25 ноября 2021 года, торговое наименование "Нива" отмечает юбилей: 45 лет назад Волжский автозавод зарегистрировал его, ещё до того, как появился сам внедорожник. В честь этого события АвтоВАЗ напомнил всем настоящую историю имени для легендарной модели.

Дело в том, что есть очень известная и, к сожалению, широко распространённая легенда, что название "Нива" - аббревиатура, состоящая из заглавных букв имён детей ведущего конструктора проекта по созданию внедорожника П. Прусова и главного конструктора ВАЗа В. Соловьёва: их звали Наталья, Ирина, Вадим и Андрей.

"У Владимира Соловьева не было сына Вадима! А был сын Сергей. Что же, по этой логике машина должна называться "Ниса"?", - приводит слова дизайнера "Нивы" Валерия Семушкина газета "Волжский автостроитель".

Легенда о названии "Нивы" появилась в 2012 году: такую версию озвучил никто иной как Пётр Прусов. Однако, нужно понимать, что, скорее всего, Пётр Петрович, обладая весёлым и юморным характером, просто пошутил, но байка прижилась, и у незнающих историю АвтоВАЗа пользуется популярностью и является основной версией.

"Волжский автостроитель" опубликовал также уникальные рисунки-эскизы внедорожника за авторством В. Сёмушкина, датированные началом 70-х. И на бортах автомобиля уже есть имя… и это - "Нива".

Газета прилагает рукописную записку-обоснование за подписью Сёмушкина: "Обозначение "Нива" является кратким благозвучным словом русского языка с положительными ассоциациями. Аналогичные по звучанию слова имеются в английском, немецком, французском, испанском, японском, чешском, польском языках". Далее приводятся сами слова: например, Niva в переводе с японского означает сад, Nival в немецком - покров (снежный).