Биолог Баранова объяснила, чем опасно исчезновение штамма "дельта"

Исчезновение штамма коронавируса "дельта" в масштабах мира, как это произошло в Японии, вряд ли возможно, и может обернуться плохими последствиями, считает профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Ранее японские ученые сообщили, что штамм "дельта" в стране накопил мутации в белке, отвечающем за исправление ошибок. Это привело к его самоуничтожению и резкому снижению заболеваемости в стране. Специалисты ВОЗ выразили сомнения в том, что штамм мог самоликвидироваться.

Баранова считает, что произошедшее в Японии - "почти чудо", однако в мировых масштабах такое невозможно. Как пояснила специалист, Япония - довольно изолированная страна, где высокий уровень дисциплины по внутренним мерам профилактики. В других же странах встречаются вирусы, которые приходят с разных территорий и обладают различными мутациями, поэтому, по мнению Барановой, в глобальной перспективе "дельта" не сможет самоликвидироваться. Более того, такое развитие событий специалист считает опасным.

"Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются он антител, а, значит, их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут - возможно, от этого станет гораздо хуже", - объяснила она в беседе с "Лентой.ру".