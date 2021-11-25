ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян

Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась с 9,8% до 10,2%, достигнув рекордного значения. Об этом говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Центробанка.

Увеличение нагрузки обусловлено ускоренным ростом необеспеченного розничного кредитования с сопутствующим снижением стандартов кредитования, уточнили в регуляторе.

По данным ЦБ, доля кредитов, выданных банками клиентам с долговой нагрузкой более 80%, выросла до 31% в третьем квартале этого года, что на 8% больше, чем во втором квартале.

Кроме того, на 10% по сравнению с допандемийным уровнем увеличилась доля долгосрочных потребкредитов с повышенным уровнем риска.

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута заявил о возможности введения бессрочного механизма "каникул" по потребительским кредитам.

Сейчас на постоянной основе взять кредитные "каникулы" могут только ипотечные заемщики. По потребительским займам эта возможность действовала только во время пандемии коронавируса.