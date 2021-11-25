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25.11.2021 18:38
Рубрика: Экономика

ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась с 9,8% до 10,2%, достигнув рекордного значения. Об этом говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Центробанка.

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Увеличение нагрузки обусловлено ускоренным ростом необеспеченного розничного кредитования с сопутствующим снижением стандартов кредитования, уточнили в регуляторе.

По данным ЦБ, доля кредитов, выданных банками клиентам с долговой нагрузкой более 80%, выросла до 31% в третьем квартале этого года, что на 8% больше, чем во втором квартале.

Кроме того, на 10% по сравнению с допандемийным уровнем увеличилась доля долгосрочных потребкредитов с повышенным уровнем риска.

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута заявил о возможности введения бессрочного механизма "каникул" по потребительским кредитам.

Сейчас на постоянной основе взять кредитные "каникулы" могут только ипотечные заемщики. По потребительским займам эта возможность действовала только во время пандемии коронавируса.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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