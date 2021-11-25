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25.11.2021 12:01
Рубрика: Экономика

ЦБ предложил сделать бессрочным механизм "каникул" по кредитам

Текст: Василий Кошкин
Возможность взять "каникулы" по потребительским кредитам может стать бессрочной. Об этом заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Фото: Николай Галкин/ТАСС Фото: Николай Галкин/ТАСС
Фото: Николай Галкин/ТАСС

По его словам, это даст россиянам "гарантированное право на передышку".

Фото: iStock
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"Не всегда человек может на это рассчитывать, потому что одни кредиторы активнее идут ему навстречу, другие, к сожалению, наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заемщика момент", - добавил представитель ЦБ (цитата по "Интерфаксу").

В Банке России считают, что бессрочный механизм "каникул" позволит снять напряженность, возникающую в случае финансовых проблем у заемщика. В конечном итоге это повысит доверие россиян к финансовому рынку, подчеркнул Мамута.

Сейчас на постоянной основе взять кредитные "каникулы" могут только ипотечные заемщики. По потребительским займам эта возможность действовала только во время пандемии коронавируса.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому на "каникулы" смогут рассчитывать заемщики, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Документ предусматривает возможность приостановки или временного снижения платежей по кредитам, при этом кредитная история не будет ухудшаться.

В июле Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать долги пострадавших, но обязательным данное требование не было: кредиторы принимали решение самостоятельно и добровольно.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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