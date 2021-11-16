Пострадавшие от ЧС смогут получить право на кредитные каникулы

"Летом 2021 года многие жители Сочи и Крыма из-за наводнения лишились единственного жилья и имущества и были вынуждены все свои средства использовать на приобретение предметов первой необходимости в ущерб регулярным платежам по имеющимся кредитам и займам", - уточнили в пресс-службе ЦБ.
В июле Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать долги пострадавших, но обязательным данное требование не было: кредиторы принимали решение самостоятельно и добровольно.
Члены Экспертного совета считают, что страхование имущества, в том числе от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, могло бы стать решением проблем пострадавших и не потребовало бы иных мер поддержки. ЦБ собирается изучить озвученные аргументы и оценить эффективность возможных кредитных каникул для пострадавших от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. При этом регулятор будет учитывать собственную ответственность заемщиков за страхование своего имущества.
Право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Также механизм в отношении ипотеки и потребссуд действовал в период пандемии в 2020 году.
По данным ЦБ, в среднем более 80% ипотечных заемщиков, воспользовавшихся каникулами, успешно возвращаются в график платежей.