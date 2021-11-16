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16.11.2021 17:00
Рубрика: Экономика

Пострадавшие от ЧС смогут получить право на кредитные каникулы

Текст: Анастасия Алексеевских
Заемщики, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, могут получить право на приостановку или временное снижение платежей по кредитам, при этом кредитная история не будет ухудшаться. Соответствующий законопроект обсудил Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России, сообщила пресс-служба регулятора. Документ был представлен совету депутатом Государственной Думы Натальей Костенко.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

"Летом 2021 года многие жители Сочи и Крыма из-за наводнения лишились единственного жилья и имущества и были вынуждены все свои средства использовать на приобретение предметов первой необходимости в ущерб регулярным платежам по имеющимся кредитам и займам", - уточнили в пресс-службе ЦБ.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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В июле Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать долги пострадавших, но обязательным данное требование не было: кредиторы принимали решение самостоятельно и добровольно.

Члены Экспертного совета считают, что страхование имущества, в том числе от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, могло бы стать решением проблем пострадавших и не потребовало бы иных мер поддержки. ЦБ собирается изучить озвученные аргументы и оценить эффективность возможных кредитных каникул для пострадавших от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. При этом регулятор будет учитывать собственную ответственность заемщиков за страхование своего имущества.

Право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Также механизм в отношении ипотеки и потребссуд действовал в период пандемии в 2020 году.

По данным ЦБ, в среднем более 80% ипотечных заемщиков, воспользовавшихся каникулами, успешно возвращаются в график платежей.

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