Как Сочи справляется с ударом стихии

К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, троих унесло в море, их поиски до сих пор продолжаются. В зонах риска оказались Лазаревский, Хостинский и Адлерский районы. По улице Володарского, где сошедший ночью оползень перекрыл трассу, на участке от Сухумского шоссе до поворота на улицу Глазунова еще проводятся работы по расчистке гравийно-земляных масс.

По официальной информации, ливень подтопил девять улиц. В аварийно-спасательных и ликвидационных работах задействованы 300 человек и 45 единиц техники. Сразу после прекращения обильных осадков для уборки города вышла техника. Основные работы ведутся на улицах 50 лет СССР, Глазунова, Ялтинской и Володарского в Хосте и на улицах Искры и Дарвина в Кудепсте. Корреспондент "РГ" отправилась по первым адресам.

С самого утра на улице сияло солнце, и в Центральном районе курорта уже практически ничего не напоминало о вчерашнем "апокалипсисе". Чтобы добраться до нужных улиц в Хосте, мне нужно было сделать минимум одну пересадку. Да и "Яндекс.Пробки" показывали жуткий затор. Для удобства поехала на такси. В серьезную пробку мы встали на улице Шоссейной, на подъезде к остановке общественного транспорта "Мост (Хоста)".

Сочинский таксист оказался на редкость немногословным, но не выдержал и спросил: "Интересно, почему здесь такие пробки? Раньше такого не припомню, а я водитель с приличным стажем". Оставалось слушать новости "Авторадио". Там как раз обсуждали последствия ливня и когда речь зашла о жертвах, процитировали новость "РГ". Когда стало понятно, что максимум 800 метров мы будем ехать минимум 20 минут, я вышла из машины и пошла пешком.

Проходя вдоль жилых гаражей, отделанных сайдингом и на которых висела табличка с адресом "Улица Некрасова, 3", я на ходу перекинулась парой фраз о вчерашнем ливне с пьющим кофе за столом около входа в свое нехитрое жилище молодым человеком. "Нас не затопило, но ручьи как реки текли", - ответил он. В нескольких метрах от гаражей, местная жительница в позе прачки склонилась над ливневкой. "А на что это похоже? - улыбаясь, отреагировала она на неоригинальный вопрос "Что вы тут делаете?" - Очищаю ливневку, которую всю забило камнями".

После моста через реку Хоста к перекрестку стягивались ярко-оранжевые "КамАЗы". За новой порцией мусора, которого здесь было в избытке. Саму трассу уже расчистили, но вдоль бордюров высились горы грязи. Несколько рабочих в жилетах цвета подъезжающих грузовиков стояли с лопатами в руках.

- За несколько часов расчистим, до конца дня точно справимся, - оптимистично сказали они.

- А кого можно попросить и сколько заплатить, чтобы мне очистили машину? - обратилась к ним грустная местная жительница.

- Сейчас все сделаем бесплатно, - сказали рабочие и пошли к машине.

- Я живу на улице Глазунова, - рассказала она. - Наш дом на горе, поэтому его не затопило, а вот моему автомобилю повезло меньше, все колеса увязли. Даже номер снесло. Но добрые люди его нашли и положили под дворники. Я забрала домой, потом прикреплю обратно.

Остальные машины, припаркованные в ряд, постигла та же участь. Хозяева растерянно ходили вокруг них.

- А вы специально из Дагомыса приехали на расчистку территории? - заметив надпись "Дагомысское ДРСУ", поинтересовалась я у водителя, который сидел за рулем Комплексной дорожной машины (КДМ) со сменным оборудованием, предназначенной для зимнего и летнего содержания автодорог, а также ямочного ремонта.

- Нет, мы базируемся в Имеретинке, которая не пострадала, - ответил он.

- У меня на балконе небольшая щель, так туда налило воды, - объяснила жительница дома 29 улицы 50 лет СССР, отказавшись назвать свое имя. - А так наш дом не пострадал. Вся вода утекла на улицу Ялтинскую, которая расположена внизу. Дорожники хорошо здесь убираются.

- А у нас машины только основной слой грязи увезли, и то это я их попросил, - отметил Павел, которые бодро работал лопатой с другой стороны 29-го дома. - Теперь уборка оставшегося мусора лежит на плечах жителей. Пока я один вышел.

Вдоль центральной улицы около расположенных в домах магазинах работники убирали остатки грязи, формируя ее в кучки. Возле киоска "Пресса" киоскер недружелюбно отреагировала на мое появление: "А зачем вы здесь фотографируете? Для чего снимаете?" - грубо вопрошала она, натягивая многоразовую маску черного цвета с подбородка на нос. Рядом на картонных коробках были разложены газеты, которые сушились на солнце. Возле них на картонке мирно спал рыжий кот.

Почти все местные жители были обуты в сланцы или резиновые сапоги, и у всех на устах только одна тема - ливень. Два мужчины, сидя на лавке со стороны проезжей части, обсуждали последствия удара стихии и результаты уборки. В целом, они остались довольны. Впрочем, как и все остальные. Я прошла дальше, а разговоры все не утихали. "Представляешь, вот такой кусок асфальта!" - разводя руки, будто хвастающийся своим невероятным уловом рыбак, одна пенсионерка на автобусной остановке пыталась показать другой последствия удара стихии, которые она обнаружила, выйдя утром из своего дома.

Между тем

Как сообщили в мэрии, ночью в пункте временного размещения муниципального маневренного фонда разместили 13 человек. В Хостинском районе организована работа выездного штаба в доме № 1 по улице Искры.

- Необходимо оказать максимальное содействие семьям пострадавших, - поручил глава Сочи Алексей Копайгородский участникам расширенного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий залповых ливней.

В городской больнице № 3 ночью был подтоплен цокольный этаж, силами "Службы спасения Сочи" оперативно велась откачка воды и сейчас идет расчистка территории. Персонал и пациенты обеспечены горячим питанием.

Казаки Хостинского районного казачьего общества очищают территорию детского сада № 83 в Хосте. Во внутригородских районах созданы звенья с техникой и персоналом для очистки территорий частных домов от нанесенного водой мусора и ила. Проводится очистка ливневых коллекторов и уборка улиц в городской черте силами подрядных организаций, предприятий различных форм собственности и управляющих компаний. Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного проезда по федеральной трассе.

Все пляжи Сочи остаются закрытыми для купания. На них дежурят матросы-спасатели. Городские и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме до устранения всех последствий стихии.

Кстати

Чтобы ускорить процесс уборки последствий мощного ливня, завтра по поручению мэра в Сочи пройдет общегородской субботник.