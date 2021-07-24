Как Сочи справляется с ударом стихии

К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, троих унесло в море, их поиски до сих пор продолжаются. В зонах риска оказались Лазаревский, Хостинский и Адлерский районы. По улице Володарского, где сошедший ночью оползень перекрыл трассу, на участке от Сухумского шоссе до поворота на улицу Глазунова еще проводятся работы по расчистке гравийно-земляных масс.
По официальной информации, ливень подтопил девять улиц. В аварийно-спасательных и ликвидационных работах задействованы 300 человек и 45 единиц техники. Сразу после прекращения обильных осадков для уборки города вышла техника. Основные работы ведутся на улицах 50 лет СССР, Глазунова, Ялтинской и Володарского в Хосте и на улицах Искры и Дарвина в Кудепсте. Корреспондент "РГ" отправилась по первым адресам.
С самого утра на улице сияло солнце, и в Центральном районе курорта уже практически ничего не напоминало о вчерашнем "апокалипсисе". Чтобы добраться до нужных улиц в Хосте, мне нужно было сделать минимум одну пересадку. Да и "Яндекс.Пробки" показывали жуткий затор. Для удобства поехала на такси. В серьезную пробку мы встали на улице Шоссейной, на подъезде к остановке общественного транспорта "Мост (Хоста)".
Сочинский таксист оказался на редкость немногословным, но не выдержал и спросил: "Интересно, почему здесь такие пробки? Раньше такого не припомню, а я водитель с приличным стажем". Оставалось слушать новости "Авторадио". Там как раз обсуждали последствия ливня и когда речь зашла о жертвах, процитировали новость "РГ". Когда стало понятно, что максимум 800 метров мы будем ехать минимум 20 минут, я вышла из машины и пошла пешком.
Проходя вдоль жилых гаражей, отделанных сайдингом и на которых висела табличка с адресом "Улица Некрасова, 3", я на ходу перекинулась парой фраз о вчерашнем ливне с пьющим кофе за столом около входа в свое нехитрое жилище молодым человеком. "Нас не затопило, но ручьи как реки текли", - ответил он. В нескольких метрах от гаражей, местная жительница в позе прачки склонилась над ливневкой. "А на что это похоже? - улыбаясь, отреагировала она на неоригинальный вопрос "Что вы тут делаете?" - Очищаю ливневку, которую всю забило камнями".
После моста через реку Хоста к перекрестку стягивались ярко-оранжевые "КамАЗы". За новой порцией мусора, которого здесь было в избытке. Саму трассу уже расчистили, но вдоль бордюров высились горы грязи. Несколько рабочих в жилетах цвета подъезжающих грузовиков стояли с лопатами в руках.
- За несколько часов расчистим, до конца дня точно справимся, - оптимистично сказали они.
- А кого можно попросить и сколько заплатить, чтобы мне очистили машину? - обратилась к ним грустная местная жительница.
- Сейчас все сделаем бесплатно, - сказали рабочие и пошли к машине.
- Я живу на улице Глазунова, - рассказала она. - Наш дом на горе, поэтому его не затопило, а вот моему автомобилю повезло меньше, все колеса увязли. Даже номер снесло. Но добрые люди его нашли и положили под дворники. Я забрала домой, потом прикреплю обратно.
Остальные машины, припаркованные в ряд, постигла та же участь. Хозяева растерянно ходили вокруг них.
- А вы специально из Дагомыса приехали на расчистку территории? - заметив надпись "Дагомысское ДРСУ", поинтересовалась я у водителя, который сидел за рулем Комплексной дорожной машины (КДМ) со сменным оборудованием, предназначенной для зимнего и летнего содержания автодорог, а также ямочного ремонта.
- Нет, мы базируемся в Имеретинке, которая не пострадала, - ответил он.
- У меня на балконе небольшая щель, так туда налило воды, - объяснила жительница дома 29 улицы 50 лет СССР, отказавшись назвать свое имя. - А так наш дом не пострадал. Вся вода утекла на улицу Ялтинскую, которая расположена внизу. Дорожники хорошо здесь убираются.
- А у нас машины только основной слой грязи увезли, и то это я их попросил, - отметил Павел, которые бодро работал лопатой с другой стороны 29-го дома. - Теперь уборка оставшегося мусора лежит на плечах жителей. Пока я один вышел.
Вдоль центральной улицы около расположенных в домах магазинах работники убирали остатки грязи, формируя ее в кучки. Возле киоска "Пресса" киоскер недружелюбно отреагировала на мое появление: "А зачем вы здесь фотографируете? Для чего снимаете?" - грубо вопрошала она, натягивая многоразовую маску черного цвета с подбородка на нос. Рядом на картонных коробках были разложены газеты, которые сушились на солнце. Возле них на картонке мирно спал рыжий кот.
Почти все местные жители были обуты в сланцы или резиновые сапоги, и у всех на устах только одна тема - ливень. Два мужчины, сидя на лавке со стороны проезжей части, обсуждали последствия удара стихии и результаты уборки. В целом, они остались довольны. Впрочем, как и все остальные. Я прошла дальше, а разговоры все не утихали. "Представляешь, вот такой кусок асфальта!" - разводя руки, будто хвастающийся своим невероятным уловом рыбак, одна пенсионерка на автобусной остановке пыталась показать другой последствия удара стихии, которые она обнаружила, выйдя утром из своего дома.
Как сообщили в мэрии, ночью в пункте временного размещения муниципального маневренного фонда разместили 13 человек. В Хостинском районе организована работа выездного штаба в доме № 1 по улице Искры.
- Необходимо оказать максимальное содействие семьям пострадавших, - поручил глава Сочи Алексей Копайгородский участникам расширенного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий залповых ливней.
В городской больнице № 3 ночью был подтоплен цокольный этаж, силами "Службы спасения Сочи" оперативно велась откачка воды и сейчас идет расчистка территории. Персонал и пациенты обеспечены горячим питанием.
Казаки Хостинского районного казачьего общества очищают территорию детского сада № 83 в Хосте. Во внутригородских районах созданы звенья с техникой и персоналом для очистки территорий частных домов от нанесенного водой мусора и ила. Проводится очистка ливневых коллекторов и уборка улиц в городской черте силами подрядных организаций, предприятий различных форм собственности и управляющих компаний. Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного проезда по федеральной трассе.
Все пляжи Сочи остаются закрытыми для купания. На них дежурят матросы-спасатели. Городские и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме до устранения всех последствий стихии.
Кстати
Чтобы ускорить процесс уборки последствий мощного ливня, завтра по поручению мэра в Сочи пройдет общегородской субботник.