Указ главы Республики Дагестан от 17 ноября 2021 года № 196 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Республики Дагестан"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Дагестан постановляю:

1. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

а) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания) на любых видах общественного транспорта (транспорта общего пользования), включая такси, в помещениях органов государственной власти Республики Дагестан (далее - органы государственной власти) и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее - органы местного самоуправления), в государственных и муниципальных учреждениях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых оказываются услуги населению (в том числе при посещении магазинов, объектов бытового и коммунального обслуживания, организаций досуга и развлечений, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек, финансовых и почтовых организаций) и соблюдать в общественных местах социальную дистанцию;

б) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке граждан общественным транспортом (транспортом общего пользования), включая такси, не допускать к перевозке лиц, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания);

в) руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, работодателей независимо от организационноправовой формы:

переводить на дистанционный режим работы сотрудников, имеющих признаки острой респираторной вирусной инфекции, до представления ими отрицательного результата исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

переводить на дистанционный режим работы работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний, документа, подтверждающего медицинский отвод) и формирования иммунитета;

рассмотреть возможность освобождения от работы в течение 2 дней (с сохранением заработной платы) работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в случае выявления очага новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан своевременно проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия;

ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами;

осуществлять проведение совещаний (семинаров, собраний) в дистанционном формате;

разместить в общедоступных местах информацию о профилактике острых респираторных вирусных инфекций.

2. Запретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

а) оказание организациями и индивидуальными предпринимателями услуг по предоставлению кальянов для курения, применение кальянов на принадлежащих им объектах и территориях;

б) оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов, а также в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов;

в) покидать места проживания (пребывания) гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, не вакцинированным против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесшим в течение последних шести месяцев указанное заболевание, за исключением: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг.

3. Приостановить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность банкетных залов, детских клубов (детских игровых комнат), ночных клубов (дискотек).

4. До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки разрешить:

а) осуществлять прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания, из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. м площади указанного сектора, доступной для посетителей;

б) государственную регистрацию заключения брака в органах записи актов гражданского состояния с общим количеством участников не более 10 человек;

в) работу объектов розничной торговли при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади торгового зала;

г) работу театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов при условии обеспечения заполнения зрительного зала не более чем на 50 процентов от общего количества мест (но не более 150 человек), равномерной рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции и масочного режима и доступа зрителей старше 18 лет при условии предъявления QR-кода, содержащего информацию о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних шести месяцев, или об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном не ранее чем за 72 часа до предъявления (далее - QR-код), и документа, удостоверяющего личность гражданина;

д) проведение с участием зрителей официальных физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, культурных мероприятий при условии заполняемости не более чем на 50 процентов от общего количества мест (но не более 150 человек) и соблюдения социальной дистанции и масочного режима, а также доступа зрителей старше 18 лет только при предъявлении ими QR-кода и документа, удостоверяющего личность гражданина;

е) в организациях, оказывающих гостиничные услуги (гостиницы, хостелы, гостевые дома), санаторно-курортных учреждениях пребывание лиц старше 18 лет прц условии предъявления ими QR-кода и документа, удостоверяющего личность гражданина;

ж) в спортивных и физкультурно-оздоровительных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-залах, аквапарках, парикмахерских, салонах красоты, косметических, массажных и СПА-салонах, соляриях, банях, саунах, прачечных, химчистках, организациях общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов), организациях досуга и развлечений (в т.ч. театры, кинотеатры (кинозалы), цирки, концертные залы, музеи и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги) оказание услуг лицам старше 18 лет при условии предъявления ими QR-кода и документа, удостоверяющего личность гражданина;

з) допуск в торговые, торгово-развлекательные центры (комплексы), объекты розничной торговли с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, лиц старше 18 лет при условии предъявления ими QR-кода и документа, удостоверяющего личность гражданина.

5. Руководителям организаций, предприятий, владельцам объектов, указанных в пункте 4 настоящего Указа, предпринимателям обеспечить проверку действительности предъявляемого лицами старше 18 лет QR-кода путем сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, считывающего QR-код, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, и соответствия инициалов и даты рождения, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность гражданина.

6. Руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, работодателям, собственникам торговых и иных помещений усилить контроль за:

а) соблюдением масочного режима (контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания) при нахождении в общественных местах (в том числе на территории всех объектов торговли и бытового обслуживания, в аптеках, общественном транспорте, включая легковые и грузовые такси, на железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, автовокзалах, в аэропорту, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях, иных общественных местах);

б) проведением дезинфекционных мероприятий на транспорте и в местах массового скопления людей;

в) неукоснительным соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий в организациях социальной сферы (образовательные, медицинские, социального обслуживания) и других действующих ограничительных мер.

7. Информирование населения о мерах, установленных настоящим Указом, осуществляется любым способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и обеспечивающим доступность для населения, в том числе посредством:

публикаций в средствах массовой информации;

информационных стендов;

тематических публикаций.

8. Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 23 октября, № 050046130);

Указ Главы Республики Дагестан от 30 октября 2020 г. № 101 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 1 ноября, №05004006169);

Указ Главы Республики Дагестан от 19 ноября 2020 г. № 119 "О внесении изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 10 ноября, № 05004006265);

Указ Главы Республики Дагестан от 3 декабря 2020 г. № 127 "О внесении изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 3 декабря, № 05004006325);

Указ Главы Республики Дагестан от 17 декабря 2020 г. № 135 "О внесении изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 17 декабря, № 05004006396);

Указ Главы Республики Дагестан от 30 декабря 2020 г. № 193 "О внесении изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 30 декабря, № 05004006636);

Указ Главы Республики Дагестан от 13 января 2021 г. № 3 "О внесении изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 15 января, № 05004006657);

Указ Главы Республики Дагестан от 28 января 2021 г. № 12 "О внесении изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 28 января, № 05004006684);

Указ Главы Республики Дагестан от 24 июня 2021 г. № 132 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 24 июня, № 05004007349).

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава Республики Дагестан С.Меликов







