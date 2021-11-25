Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.11.2021 18:31
Рубрика: Легковые авто

Эксперт рассказал, на каком бензине мотор быстрее прогревается зимой

Текст: Юрий Зубко
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, на каком бензине двигатель автомобиля быстрее прогревается зимой.

Фото: iStock
Как провести диагностику мотора с помощью листа бумаги

"Чем выше октановое число бензина, тем труднее он загорается и медленнее горит, а значит, и дольше толкает поршень. Благодаря этому он отдаёт больше тепла стенкам цилиндров, что приводит к более активному прогреву мотора.

Однако на практике разницы с точки зрения теплотворной способности между 92-м и 100-м практически нет. Так что октановое число должно соответствовать степени сжатия силового агрегата и нет особого смысла в мотор, рассчитанный на 92-й бензин, заливать 100-й.

Да и вообще обычно с прогревом бензиновых моторов никогда не возникает проблем, если за бортом не -70 градусов Цельсия. Качественный бензин, соответствующий требованиям автопроизводителя, правильное масло и антифриз - рецепт быстрого прогрева бензинового двигателя практически в любых условиях", - отметил эксперт.