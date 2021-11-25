Эксперт рассказал, на каком бензине мотор быстрее прогревается зимой

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, на каком бензине двигатель автомобиля быстрее прогревается зимой.

"Чем выше октановое число бензина, тем труднее он загорается и медленнее горит, а значит, и дольше толкает поршень. Благодаря этому он отдаёт больше тепла стенкам цилиндров, что приводит к более активному прогреву мотора.

Однако на практике разницы с точки зрения теплотворной способности между 92-м и 100-м практически нет. Так что октановое число должно соответствовать степени сжатия силового агрегата и нет особого смысла в мотор, рассчитанный на 92-й бензин, заливать 100-й.

Да и вообще обычно с прогревом бензиновых моторов никогда не возникает проблем, если за бортом не -70 градусов Цельсия. Качественный бензин, соответствующий требованиям автопроизводителя, правильное масло и антифриз - рецепт быстрого прогрева бензинового двигателя практически в любых условиях", - отметил эксперт.