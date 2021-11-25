Гинцбург рассказал о производстве вакцины "Спутник V”

В гражданский оборот вышло около 85 миллионов комплектов вакцин от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, к этому моменту выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и еще 15 миллионов доз препарата "Спутник Лайт".

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса, получившая регистрацию в августе 2020 года. Сейчас препарат одобрен к использованию в десятках стран с суммарным населением свыше четырех миллиардов человек. В мае была зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт".

Накануне стало известно, что вакцина от коронавируса для подростков "Спутник М" получила регистрационное удостоверение. Препарат разрешен для применения у детей в возрасте от 12 до 17 лет и по составу близок к "Cпутнику V", но концентрация действующего вещества снижена в пять раз.