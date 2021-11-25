К какому возрасту автомобили приближаются к пробегу в 100 тысяч км

Эксперты выяснили, к какому возрасту подержанные автомобили в среднем приближаются к пробегу в 100 000 км - "психологической отметке" для многих покупателей машин с пробегом. Для этого специалисты проанализировали объявления о продаже авто с пробегом, размещенные в сервисе "СберАвто".

Согласно результатам исследования, средний пробег подержанных машин приближается к отметке в 100 000 километров (а именно - 98 817 км) к концу пятого года их эксплуатации. Среднее количество владельцев авто к этому времени - чуть меньше двух (1,6).

В сегменте B наибольший пробег демонстрирует модель Renault Logan (184 344 км при 1,4 владельца), но количество владельцев больше у Kia Rio - 1,8 (при почти вдвое меньшем среднем пробеге в 91 708 км). Наименьший пробег - у Renault Sandero (74 250 км, и это самый маленький показатель среди всех изученных машин), а наименьшее количество владельцев - всего один - у модели Skoda Rapid. В целом именно автомобили сегмента B за пять лет набирают наибольший средний пробег - 102 585 км.

В сегменте С наибольший пробег - у Skoda Octavia (110 844 км при 1,9 владельца), а владельцев больше у Kia Ceed - 2,5 (при 89 010 км пробега). Наименьший пробег - у Volkswagen Jetta (86 410 км), и у этой же модели - наименьшее количество владельцев (1,1). Средний пробег автомобилей сегмента C за пять лет - самый низкий (94 567 км) среди всех самых популярных сегментов рынка, однако владельцы у данных машин меняются чаще всего (в среднем 1,8 владельца одного авто за пять лет).

Лидером по пробегу в сегменте D стала модель Toyota Camry (127 076 км), и у нее же - наибольшее количество владельцев в сегменте (2,2 владельца; такой же показатель у модели Skoda Superb). А наименьший километраж в среднем - у Audi A4 (79 510 км).

Что касается внедорожников и кроссоверов, наибольший показатель пробега - у Hyundai Santa Fe (117 056 км), наименьший - у Hyundai Creta (71 165 км). У сегмента SUV реже всего в пятилетней перспективе сменяются владельцы - в среднем по 1,3 владельца на одно авто. Реже всего от одного владельца к другому переходит модель Toyota RAV4 (один владелец), чаще - обладающая наибольшим пробегом Hyundai Santa Fe (1,7).