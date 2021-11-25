К концу 2021 года порядка 700 тысяч человек станут россиянами

Около 700 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства по итогам 2021 года получат российское гражданство. Об этом в четверг на "круглом столе" в Совете Федерации сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов. По его словам, после внесения поправок в законодательство темпы приема в гражданство РФ существенно возросли​​​.

"Мы даже прошли исторический максимум 90-х, когда гражданство РФ получили без малого 470 тысяч человек. В прошлом году мы уже намного больше приняли - более 650 тысяч человек стали гражданами России", - сказал представитель миграционного главка МВД, добавив, что в этом году ожидается превышение показателей прошлого года.

"Хотя и ненамного, по всей видимости, это будет цифра где-то в районе 700 тысяч человек, плюс-минус", - уточнил Кирилл Адзинов.

Ранее по инициативе МВД граждане Украины, Казахстана и Молдавии были освобождены от необходимости получать разрешение на временное проживание (РВП) по квоте. По словам Адзинова, этот заградительный механизм был снят.

"И несмотря на то, что норма вступила в силу только 1 июля, ею уже воспользовалось огромное количество иностранных граждан - 12 тысяч граждан Молдавии, 12 тысяч граждан Казахстана и более 50 тысяч граждан Украины", - привел данные представитель МВД.

Также МВД сняло ряд административных барьеров. К примеру, было исключено требование об отказе от имеющегося гражданства. А граждане Беларуси и Украины, признанные носителями русского языка, были освобождены от собеседования на знание языка. "Мы сняли еще одну бюрократическую препону, которая вызывала очень много нареканий. Проделано много, но много еще предстоит сделать", - заключил Адзинов.

Поясняется, что потребность и желание приобрести российское гражданство проявляют в первую очередь люди, живущие на юго-востоке Украины. Порядка половины от всех лиц, подающих на получение паспорта гражданина РФ, являются жителями юго-востока Украины.

Ранее первый замминистра МВД Александр Горовой заявил, что количество иностранцев, получивших российское гражданство в 2021 году, превысит 656 тысяч человек.