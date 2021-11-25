Кабмин скорректировал нормы по госзакупкам импортных промтоваров

Правительство РФ внесло изменения в запретительные нормы в отношении госзакупок отдельных видов импортных промтоваров. Этот запрет входит в число основных механизмов импортозамещения.

Правке подверглось прошлогоднее постановление, которое вводило запрет на закупку госзаказчиками отдельных видов импортной промпродукции, включенной в соответствующий перечень. Этот же документ устанавливал, что подтверждением производства той или иной продукции на территории России или стран ЕАЭС является включение сведений о такой продукции в соответствующие реестры этих стран.

Новым постановлением уточняются случаи, в которых не будет действовать запрет на закупку импортной продукции. А именно, поднимается ценовой порог закупок, свободных от запрета - со 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Исключение сделано для закупок медицинских масок и ручного инструмента. Также данная норма не будет применяться при закупках, связанных с оказанием неотложной медицинской помощи вследствие аварии или чрезвычайной ситуации.

Кроме того, вносятся поправки в перечень продукции, подпадающей под запрет. Теперь в него входит 146 видов промпродукции вместо 125 ранее.

В середине ноября стало известно, что российские фармпроизводители могут получить новые преимущества на торгах перед иностранными компаниями. Все препараты должны производиться на территории России или ЕАЭС по полному циклу. Торги будут считаться состоявшимися, если поступит хотя бы одна заявка от производителя, который выпускает лекарство на территории России или ЕАЭС по полному циклу.