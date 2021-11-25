Kia представила компактный кроссовер Niro второго поколения

Премьера второй генерации Kia Niro состоялась в рамках Seoul Mobility Show, однако пока компания показала лишь внешность новинки и её салон, а подробности о силовых установках будут позднее - в 2022 году, когда модель выйдет на домашний рынок.

Как и предполагалось, внешность нового Niro решена с применением дизайнерских находок концепта HabaNiro двухлетней давности: так, у серийной машины похожая оптика с дневными ходовыми огнями в форме импульса, бананообразные фонари и "глухая" задняя стойка, которая лишилась дополнительного окошка.

Салон традиционно для "зелёных" машин отделан материалами, при производстве которых широко использовано вторсырьё. Концепция торпедо и пространства похожа на ту, что предлагает первый электрокар марки - Kia EV6. Приборная панель - цифровая, она объединена под одним стеклом с мультимедийной системой, селектор трансмиссии представлен "шайбой", блок управления климат-контролем сенсорный, но с двумя "крутилками по бокам.

По силовым установкам известно лишь то, что гамма будет состоять из гибридов - подзаряжаемого и обычного, без возможности езды на электричестве, и чисто электрической версии. Первые появятся в первом квартале 2022 года, "электрички" - во втором.

Фото: Пресс-служба Kia.