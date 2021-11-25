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25 ноября 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25 ноября 2021 года № 161-рг "Об объявлении траура на территории Кемеровской области - Кузбасса"

Дата подписания 25 ноября 2021 г.
Опубликован 25 ноября 2021 г.
Вступает в силу 25 ноября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

В Кузбассе объявили трехдневный траур после трагедии на шахте

В результате аварии на предприятии ООО "Шахта "Листвяжная", произошедшей 25 ноября 2021 г., имеются жертвы и пострадавшие.

Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким:

1. Объявить 26, 27, 28 ноября 2021 г. днями траура на территории Кемеровской области - Кузбасса.

2. В дни траура на всей территории Кемеровской области - Кузбасса приспустить государственные флаги Российской Федерации, флаги Кемеровской области - Кузбасса, флаги муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

3. В дни траура:

государственным и муниципальным организациям, в том числе телерадиокомпаниям, отменить развлекательные мероприятия и передачи;

предложить организациям иных форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе телерадиокомпаниям, отменить развлекательные мероприятия и передачи.

4. Правительству Кемеровской области - Кузбасса принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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